Die Verpflichtung von Hamit Altintop wurde bei Darmstadt 98 in der Winterpause kritisch beäugt. Inzwischen ist der 34-Jährige Leistungsträger und Publikumsliebling - und könnte sich bei den Lilien auch einen anderen Job vorstellen.

Wer Hamit Altintop dieser Tage zuhört, der bekommt nicht den Eindruck, dass er mit einem Profifußballer spricht, der im Herbst seiner Karriere für einen designierten Absteiger aufläuft. Es ist vielmehr ein Gespräch mit einem Sportler, der den Fußball noch immer mit jeder Faser liebt, Trainingseinheiten genießt und die Fußballschuhe mit jener Vorfreude schnürt, die viele noch aus Kindertagen vom Bolzplatz kennen. "Alles hat mit Liebe angefangen und soll auch mit Liebe aufhören", sagt der 34-Jährige und lächelt dabei zufrieden.

Sein Vertrag bei den Lilien läuft am Saisonende aus. Die Frage nach seiner Zukunft beantwortet er beinahe philosophisch, um dann nachzuschieben: "Wenn keiner kommt und sagt: 'Willst du Präsident vom Club werden?' – was unwahrscheinlich ist. Dann will ich schon noch weitermachen." Und die Lilien wollen den Routinier unbedingt halten, wenn auch nicht als Präsident. "Wir tun alles dafür, dass er noch ein Jahr bei uns spielt", betont Trainer Torsten Frings. "Er ist ein überragender Fußballer und ein überragender Mensch."

Ein Hauch von Wattenscheid

Seit seinem Wechsel ans Böllenfalltor Ende Januar hat Altintop mächtig Eindruck hinterlassen. Nicht nur bei Frings, auch bei seinen Mitspielern und den Fans, die sehen, dass er all jene Tugenden verkörpert, die die Lilien in den vergangenen Jahren so stark gemacht haben. Dieser besondere Darmstädter Geist, der Zusammenhalt, hat es auch Altintop angetan. Nach Stationen beim FC Schalke, Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul ist der 34-Jährige zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.

Die Chemie stimmt: Trainer Torsten Frings (li.) und Hamit Altintop Bild © Imago

Darmstadt ist zwar nicht Wattenscheid, aber der Charme des Ruhrgebiets, des ehrlichen Fußballs, weht durch die Katakomben des maroden Stadions. "Die Bedingungen sind nicht optimal, aber gut", beschreibt der gebürtige Gelsenkirchener Altintop. "Aber ich fühle mich hier wohl und dann kann ich auch meine Leistungen abrufen." Wenn es nur nach dem Wohlfühlfaktor gehen würde, hätte der 34-Jährige seinen Kontrakt wohl bereits verlängert. "Aber da spielen mehrere Faktoren mit rein."

"Happy wife, happy life"

Sportlicher Erfolg, aber auch sich außerhalb des Platzes einzubringen, seien ihm wichtig. "Und ich bin verheiratet und habe Kinder. Da ist man auch immer mit einem Auge und einem Ohr bei der Frau. Man sagt ja nicht umsonst: 'Happy wife, happy life'", so Altintop. Die Liebe zum Fußball ist also nicht das Einzige, was über seine Zukunft entscheidet. Nach dem letzten Spieltag will sich Altintop mit den Verantwortlichen zusammensetzen, bis dahin aber vor allem eines: Fußball spielen. "Ich versuche, alle Einheiten und Spiele zu genießen, sodass ich am Ende sagen kann: 'Ich habe immer alles gegeben.' Darauf bin ich stolz."