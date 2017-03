Abstiegsduell an der Weser: Während Werder raus aus dem Abstiegskampf möchte, muss Darmstadt da erst einmal wieder reinkommen. Im Faktencheck werden aber gleich mehrere Hoffnungsschimmer für die Südhessen sichtbar.

Nach zuletzt zwei Niederlagen schwindet die Darmstädter Hoffnung auf einen Klassenverbleib. Vor dem Auftritt in Bremen gibt vor allem die desaströse Auswärtsbilanz Grund zur Sorge. In der Fremde gab es bislang nichts zu holen für die 98er. Die Niederlage gegen Augsburg hat die Situation nicht gerade verbessert. Doch gegen Werder zeigten sich die Lilien in der Vergangenheit durchaus erfolgreich. Das und mehr steht im Angeberwissen.

Der Tag der Rückkehrer

Peter Niemeyer, Luca Caldirola, Leon Guwara, Torsten Frings: Sie alle eint eine Vergangenheit beim Gegner. Niemeyer ist aktuell eine Stütze in Darmstadts Defensive, sein Bundesliga-Debüt aber gab er für Bremen. Caldirola war vergangene Saison von Werder nach Darmstadt verliehen und verpasste keine einzige Sekunde beim umkämpften Klassenerhalt. Guwara ist die aktuelle Leihgabe Bremens an den SV98. Und dann ist da noch Frings. Der Lilien-Trainer ist ein Werder-Urgestein, verbrachte den größten Teil seiner Spielerkarriere an der Weser und auch privat nimmt die Stadt Bremen einen wichtigen Platz in seinem Leben ein. Für eine Menge Emotionen dürfte am Tag der Rückkehrer also gesorgt sein.

Gemeinsame Vergangenheit

Werder und die Lilien verbindet mehr, als es zunächst den Anschein erweckt. 1981 sind beide Teams gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen – Bremen als Nord- und Darmstadt als Südmeister. Bekanntlich endete das zweite Darmstädter Bundesliga-Kapitel allerdings nach nur einer Saison wieder, Bremen zeigte sich da beständiger. Die Nordlichter sind seitdem nicht mehr abgestiegen.

Gegen Darmstadts Lieblingsgegner

Darmstadt verlor nur das erste seiner sieben Bundesliga-Duelle mit Werder, und das vor fast 40 Jahren. Seitdem blieben die Lilien bei allen sechs weiteren Aufeinandertreffen ohne Niederlage – eine solche Duellserie ist für den Verein einzigartig in der Bundesliga. Und nicht nur das: Der SV98 konnte gegen Bremen auch den höchsten Sieg seiner Bundesligageschichte einfahren (3:0) und erzielte insgesamt 14 Tore in allen sieben Spielen – mehr als gegen jeden anderen Gegner in der Eliteklasse.

Schießbuden unter sich

Bremen und Darmstadt kassierten in dieser Saison nach dem HSV die meisten Gegentore aller Bundesligateams. Je 43 Mal rappelte es im eigenen Kasten. Bremen ist gegen die Lilien allerdings im Vorteil: Zum einen sammelten die Bremer ihre Gegentore hauptsächlich vor der Winterpause und mussten in den fünf Spielen der Rückrunde nur sieben Gegentreffer hinnehmen, zum anderen sind die Bremer aus dem Spiel heraus deutlich gefährlicher als Darmstadt. 18 Tore konnten sie so erzielen, Darmstadt nur halb so viele.

Zu Hause schwach gegen auswärts katastrophal

Dass die Lilien in der Fremde gewisse Probleme haben, dürfte bekannt sein. Zehn Auswärtsspiele in dieser Saison, kein einziger Sieg. Diese katastrophale Bilanz soll in Bremen endlich ein wenig aufpoliert werden. Vielleicht sind die Werderaner da der richtige Gegner: Zehn Punkte vor heimischem Publikum konnte Bremen bisher erst einfahren, nur Ingolstadt ist zu Hause noch schwächer. Die Lilien stehen also vor der Frage: Wenn nicht an der Weser, wo denn dann?