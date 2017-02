Keine Eile bei der Anreise: Die Lilien stehen mal wieder vor einem Abstiegs-Endspiel, ihre Fans müssen sich aber keinen Stress machen. Der Faktencheck zeigt, dass Tore zwischen Darmstadt und Augsburg eher spät fallen.

Die Euphorie nach dem sensationellen Heimsieg gegen Borussia Dortmund zeigt noch immer Nachwirkungen, da ist der SV Darmstadt 98 schon wieder zum Punkten verpflichtet: Weil es auswärts so schlecht läuft, müssen die Lilien zu Hause gegen Augsburg dringend gewinnen. Der FCA hat vor ein paar Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie das Außenseiter-Leben in der Bundesliga funktioniert. Warum sie zum Lilien-Vorbild taugen, steht im Angeberwissen.

Vom Abstiegskampf nach Europa

Als Augsburg 2011 in die Bundesliga aufstieg, galt der FCA genauso wie Darmstadt in der vergangenen Saison als kompletter Außenseiter. Doch wie die Lilien schaffte der bayerische Club damals den Klassenerhalt und hat sich mittlerweile in der Eliteklasse etabliert, bestreitet seine sechste Bundesliga-Saison und vertrat die Liga sogar schon international. Für das große Ziel des zweiten Nicht-Abstiegs in Folge können sich die Südhessen von ihrem Gegner also einiges abschauen.

Entspannt ans Böllenfalltor

Erst einmal heißt der Alltag aber Abstiegskampf für Darmstadt und seine Fans. Wer die Lilien am Samstag im Stadion besuchen möchte, kann sich mit der Anreise Zeit lassen. Beide Teams sind ausgesprochene Spätstarter. Augsburg erzielte 14 seiner 19 Saisontore nach der Pause, die Lilien zehn von 14. Wer also eine Wurst verputzen oder ein Kaltgetränk nachladen möchte, kann das in den ersten 45 Minuten wahrscheinlich unbesorgt tun.

Abwehr-Torjäger außer Dienst

Die Kapitäne haben ihren Torriecher verloren: Darmstadts Aytac Sulu und Augsburgs Paul Verhaegh waren in der vergangenen Saison die torgefährlichsten Defensivspieler der Bundesliga. Sulu traf sieben Mal, und das ausschließlich in der Fremde. Verhaegh zeigte sich als äußerst sicherer Elfmeter-Schütze und erzielte so sechs Tore. Das Problem aktuell: Augsburg bekommt keine Strafstöße mehr und Darmstadt ist auswärts völlig von der Rolle.

Auch im Angriff trifft keiner

Dass die Abwehrspieler nicht treffen, wäre bei einem funktionierenden Angriff zu verschmerzen. Womit wir beim großen Problem der beiden Teams sind: Die besten Augsburger Stürmer litten oder leiden unter Verletzungen, die der Darmstädter fielen als Nachfolger von Sandro Wagner reihenweise durch. Und so wurden auf beiden Seiten fleißig die Angreifer durchgetestet: Bei Augsburg trafen Finnbogason, Ji und Bobadilla zusammen nur sechs Mal. Genauso wenig Tore erzielten die insgesamt sechs und teilweise schon aussortierten Darmstäder Stürmer Bezjak, Schipplock, Colak, Kleinheisler, Obinna und zuletzt Boyd. Am Samstag treffen damit die mit Mainz ungefährlichsten Angriffsreihen der Liga aufeinander.

Lilien-Endspielwochen

Die Tabelle sagt eigentlich schon alles: Der SV Darmstadt 98 muss auf ein kleines Wunder hoffen, um am Ende der Saison den Abstieg doch noch vermeiden zu können. Noch nie hat eine Mannschaft mit einer derart schlechten Bilanz wie die Lilien nach 21 Spieltagen die Klasse gehalten. Sechs Punkte Rückstand auf Rang 17 und sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind große Hypotheken. Hoffnung auf den Klassenerhalt besteht eigentlich nur, wenn erst Augsburg geschlagen und danach in Bremen der Auswärtsbann gebrochen wird.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 25.02.2017, 17.00 Uhr