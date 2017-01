Platz nehmen, Ruhe halten: Torsten Frings sitzt erstmals in einem Bundesligaspiel als Verantwortlicher auf der Trainerbank.

Platz nehmen, Ruhe halten: Torsten Frings sitzt erstmals in einem Bundesligaspiel als Verantwortlicher auf der Trainerbank. Bild © Imago

Debütanten-Ball am Böllenfalltor

Beim Duell zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach am Samstag feiern gleich zwei Trainer ihre Premiere in neuem Outfit. Wieso der Unterschied der beiden Übungsleiter trotzdem nicht größer sein könnte, erfahren Sie im Faktencheck.

Norbert Meier ist weg, Ramon Berndroth ist weg, Torsten Frings ist da: Beim SV Darmstadt 98 steht am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mal wieder ein neuer Coach an der Seitenlinie. Der ehemalige Nationalspieler hat jetzt 18 Partien Zeit, um die Lilien doch noch vor dem Abstieg zu retten. Wie große die Chancen sind, dass bereits beim ersten Versuch ein Dreier herausspringt, steht im Angeberwissen.

Neue Trainer auf beiden Seiten

Was Torsten Frings in Darmstadt ist, ist Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach. Der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg hat André Schubert beerbt und feiert damit gleichzeitig mit Frings sein Debüt als Cheftrainer der Fohlen. Die Voraussetzungen könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein: Während der Darmstädter Coach genau null Spiele als Cheftrainer vorweisen kann, saß der Gladbacher Chef schon stolze 332 Mal bei einem Bundesligaspiel als Verantwortlicher auf der Trainerbank. Der unerfahrenste Trainer der Bundesliga trifft damit auf den erfahrensten. Na, das kann ja was werden.

Spieler Frings schlägt Spieler Hecking

"Als Trainer bist du immer von der Mannschaft abhängig", erinnerte Frings bei der Pressekonferenz jedoch an die wohl bekannteste Phrase im Fußball. Denn die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Und als Frings und Hecking dort noch gemeinsam rumturnten und als Aktive um Punkte kämpften, war die Welt aus Sicht des Neu-Darmstädters meist sehr in Ordnung. Von sieben direkten Duellen der beiden heutigen Trainer gingen fünf an Frings, nur einmal konnte Hecking gewinnen. Vielleicht ist ja zumindest das ein gutes Omen.

Tasmania Berlin lässt grüßen

Bereits vor seiner Premiere als Cheftrainer der Lilien sollte sich Frings jedoch bewusst sein, dass ein Happy End in dieser Spielzeit eher unwahrscheinlich ist. Die vergangenen acht Partien gingen allesamt verloren, bei insgesamt 16 Bundesliga-Spielen in dieser Spielzeit ging der SV Darmstadt 98 zwölfmal als Verlierer vom Platz. Eine noch schlechtere Bilanz hatten in der langen Geschichte der Bundesliga nur Tennis Borussia und Tasmania Berlin. Von insgesamt neun Mannschaften, die zum gleichen Zeitpunkt einer Saison schlechter oder genauso schlecht dastanden wie die Lilien aktuell, schaffte nur eine den Klassenerhalt.

Fohlen fremdeln in der Ferne

Apropos zwölf von 16 verloren: Borussia Mönchengladbach hat in der Saison 2015/16 das fragwürdige Kunststück vollbracht, nach drei Vierteln aller Auswärtsspiele ohne Punkte im Gepäck die Heimreise anzutreten. Den einzigen Sieg feierte das Team vom Niederrhein ausgerechnet in Darmstadt – allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Lilien schon gerettet und eher im Feier- als im Kampfmodus waren. Da trifft es sich gut, dass Darmstadt in dieser Spielzeit sämtliche Punkte im eigenen Stadion eingefahren hat. Auswärtsschwäche trifft also auf Heimstärke.