Die Lilien wehren sich tapfer gegen den vorzeitigen Absturz und können mit einem Sieg gegen Freiburg das große Wunder ein kleines bisschen realistischer machen. Alarmstufe Rot heißt es aber bei Einwechslungen.

Noch nicht einmal absteigen können sie: Seit zwei Wochen liegen die Taschentücher bereit, benutzen mussten die Fans des SV Darmstadt 98 die tränentrocknenden Utensilien aber bislang noch nicht. Die Lilien haben sich plötzlich abgewöhnt, Spiele zu verlieren und haben es auch gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) selbst in der Hand, die lebenserhaltenden Maßnahmen noch einmal zu verlängern. Was für und gegen einen Heimerfolg spricht, erfahren Sie im Faktencheck.

Die Ausgangslage

Das Tabellenbild hat sich aus Darmstädter Sicht seit dem 14. Spieltag nicht verändert: Die Lilien waren, sind und bleiben Letzter. Während der SC Freiburg als Sechster um Punkte für Europa spielt, kämpft das Team von Trainer Torsten Frings ums Überleben. Bei einem Sieg darf in Südhessen definitiv eine weitere Woche vom großen Wunder Klassenerhalt geträumt werden. Schon bei einem Remis steht der Abstieg fest.

Aufgepasst vor den Jokern

Selbst bei einer Führung sollte der Darmstädter Anhang jedoch nicht zu früh in den Schunkel-Modus verfallen. Die Gäste aus Freiburg schießen ihre Tore nämlich mit Vorliebe in der Schlussphase – und da besonders gerne durch eingewechselte Spieler. Bereits zehnmal trafen die sogenannten Joker, alleine Nils Petersen machte in dieser Disziplin schon acht Mal auf sich aufmerksam. Da trifft es sich natürlich nicht gerade gut, dass die Lilien in der Schlussviertelstunde schon 16 Gegentore kassierten. Es heißt also: Erst die Lilien-Schänke stürmen, wenn es wirklich etwas zu feiern gibt.

Die große Stärke ist zurück

Die größte Hoffnung aller durstigen Kehlen liegt am Samstag auf den Standards. Die Lilien habe ihre Stärke nach ruhenden Bällen wiederentdeckt: Elf ihrer 23 Tore – und damit 48 Prozent – haben sie aus Situationen nach ruhendem Ball erzielt. Nur Ingolstadt (58 Prozent) übertrifft diesen Wert. Freiburg ist mit 15 Gegentreffern nach Standards zudem nicht gerade sattelfest. Da geht also was. Aytac Sulu, übernehmen Sie.

Lilien können Geschichte schreiben

Der Kapitän der Lilien hat mit einer Vorlage und einem Tor in den vergangenen beiden Spielen großen Anteil daran, dass das Team von Trainer Torsten Frings noch immer kein sicherer Zweitligist ist. Sollte Sulu erneut treffen und seine Mannschaft zum dritten Sieg in Folge führen, müssten die Darmstädter Geschichtsbücher neu geschrieben werden. Denn dreimal drei Punkte in Folge gab es noch nie. It’s time to make history.