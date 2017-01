Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln. Oder: Durststrecke gegen Durststrecke. Beim Bundesliga-Duell am Samstag hoffen die Lilien auf den ersten Dreier seit gefühlten Ewigkeiten. Dafür sollten sie sich auf eine alte Stärke besinnen. Nachzulesen im Angeberwissen.

Klappt es endlich mit dem dritten Saisonsieg für den SV Darmstadt 98? Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor. Mit einem Dreier könnte der Tabellenletzte Anschluss zum Rest des Feldes herstellen.

Es kann nur besser werden

Die Vorzeichen deuten nicht wirklich auf einen Leckerbissen hin. Zum einen sind sowohl die Lilien als auch Köln mit einem 0:0 ins Jahr gestartet. Zum anderen hat Darmstadt die Latte ohnehin noch nicht allzu hoch gelegt in dieser Saison. Erst zwei Saisonsiege (gegen Frankfurt und Wolfsburg) stehen auf der Habenseite bei den Hessen, die zuletzt gegen Gladbach immerhin eine acht Spiele andauernde Niederlagenseite beenden konnten. Zudem sind die Lilien seit fünf Spielen ohne eigenen Torerfolg.

Kriselnde Geißböcke

Auch der "Effzeh" konnte in den vergangenen Partien nicht glänzen: Sechs Spiele ohne Sieg (davon fünf Unentschieden) bedeuten eine ausbaufähige Bilanz des Europa-League-Anwärters. Es ist das erste Mal für Trainer Peter Stöger, dass er in seiner Kölner Zeit sechs Mal hintereinander ohne dreifachen Punktgewinn bleibt.

Im Rausch der Gefühle

Für Konstantin Rausch wird es kein Spiel wie jedes andere: Im vergangenen Jahr noch Leistungsträger in Darmstadt, kehrt der Linksfuß nun erstmals ans Böllenfalltor zurück, wo er den sensationellen Klassenerhalt bejubeln durfte. In Köln hat Rausch nach anfänglichen Schwierigkeiten einen Stammplatz auf der linken Außenbahn ergattert, auch weil Nationalspieler Jonas Hector sein neues Betätigungsfeld im Zentrum gefunden hat.

Heller und die Durststrecke

Wo wir schon bei Flügelspielern sind: Als kongeniales Pendant zu Rausch galt in der vergangenen Saison Marcel Heller, der mit seinen Tempogegenstößen einigen Gegnern Knoten in die Beine spielen konnte und allein in der Hinrunde sechs Tore erzielte. Seit dem Beginn des Jahres 2016 stottert der Motor allerdings. In der laufenden Runde bereitete Heller erst ein Tor vor. Nun steht der 30-Jährige vor seinem Bundesliga-Spiel Nummer 50 im Darmstädter Trikot – eine passende Möglichkeit zur Aufbesserung dieser Bilanz.

Gegen Köln ist Köpfchen gefordert

Lediglich 15 Gegentore kassierte Köln in den bisherigen 17 Bundesliga-Spielen, besser verteidigten nur die Bayern (10). Wenn die Geißböcke hinten anfällig sind, dann nach Standards: Viermal wurden sie durch Torschüsse nach ruhenden Bällen bezwungen, viermal durch Kopfbälle. Na, klingelt’s? Richtig, die Lilien galten in der abgelaufenen Saison als Kopfball-Monster mit 14 Toren. Davon ist blöderweise aktuell nichts zu sehen, lediglich Mario Vrancic traf mit dem Köpfchen. Die Kollegen Sulu und Co. dürfen gegen Köln gern nachziehen.