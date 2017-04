Ja, Darmstadt 98 ist historisch schlecht in der Bundesliga unterwegs. Aber: Aktuell könnte es sogar noch schlechter laufen. Zumindest wenn man Bayer Leverkusen heißt. Das Angeberwissen für den Krisen-Clash am Böllenfalltor.

Der Hanauer Bub Rudi Völler hat es momentan nicht leicht. Als Sportdirektor von Bayer Leverkusen muss er momentan mitansehen, wie es auch nach der Entlassung von Trainer Roger Schmidt nur in eine Richtung für seinen ambitionierten Club geht: nach unten. Unter dem neuen Coach Tayfun Korkut spielt der Champions-League-Anwärter plötzlich gegen den Abstieg. Und muss am Mittwoch (20 Uhr) nach Darmstadt, wo man den Kampf um den Klassenerhalt beinahe schon verloren hat. Wie schlecht es um die Kontrahenten steht, lesen Sie im Angeberwissen.

Eine Saison für die Geschichtsbücher

Wer taucht schon nicht gern in den Geschichtsbüchern der Bundesliga auf? Die Antwort vermutlich: Darmstadt 98. In diesem Jahr nehmen die Lilien nämlich Kurs auf die schlechteste Saison seit Einführung der 3-Punkte-Regel vor 22 Jahren. Seit 1995 stand keine Mannschaft nach 26 Spieltagen so schlecht da wie die Hessen: 15 Punkte und eine Tordifferenz von -34 sprechen Bände.

Kopfschmerz-Alarm in Leverkusen

Wenn die Lilien ihre dürftige Bilanz gegen jemanden aufpolieren können, dann vielleicht gegen dieses Bayer Leverkusen. Die vergangenen Auftritte des Königsklassen-Werksclubs jedenfalls sorgen bei den Verantwortlichen für Kopfschmerzen: In den letzten fünf Bundesliga-Spielen gelang Leverkusen kein Sieg. Nur zwei Remis in dieser Zeit bedeuten die schlechteste Bilanz aller Bundesligisten. Da steht selbst Darmstadt 98 mit seinen drei Punkten (ein Sieg, vier Niederlagen) besser da.

Tag der offenen Tür

Und noch etwas verbindet die beiden Mannschaften: Wenn der Gegner ruhende Bälle ausführen kann, brennt es im Strafraum lichterloh. Kein anderes Team hat ligaweit so viele Gegentore nach Standards kassiert wie Leverkusen (16) und Darmstadt (13).

Sulu, übernehmen Sie!

Allen Unkenrufen und Abstiegssorgen zum Trotz: Die Lilien können entspannt in das Duell mit Leverkusen gehen, haben sie doch im Gegensatz zur Bayer-Truppe kaum noch etwas zu verlieren. Zuhause stehen die Darmstädter mit bislang 15 Punkten auch einigermaßen ordentlich da. Außerdem hat der SV98 gute Erinnerungen an den Gegner. In der vergangenen Saison köpfte Aytac Sulu die Lilien beim 1:0 in Leverkusen zum ersten Bundesliga-Sieg nach 33 Jahren. Diese Geschichte darf sich gern wiederholen.

Sendung: hr1-LOUNGE, 5.4.2017, 19.05 Uhr