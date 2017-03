Der SV Darmstadt 98 trifft auf der nächsten Etappe der Abschiedstournee durch die Bundesliga auf den FSV Mainz 05. Die Statistiken versprechen wieder einmal nichts Gutes für die Lilien – nur eine macht ein wenig Hoffnung.

Südhessen trifft auf Rheinhessen, der SV Darmstadt 98 trifft auf den FSV Mainz 05: Geografisch liegt zwischen den Lilien und dem selbst ernannten Karnevalsverein nur ein Katzensprung, sportlich sind die Kräfteverhältnisse aber wieder einmal klar verteilt. Worauf das Team von Trainer Torsten Frings am Samstag (15.30 Uhr) besonders aufpassen muss, erfahren Sie im Faktencheck.

Oh Johnny!

Beginnen wir mit dem emotionalen Teil der Partie: Johnny, der wohl bekannteste Lilien-Fan aller Zeiten, verstarb vor genau einem Jahr nach langem Krebsleiden, sein Name ist aber nicht nur dank des Jonathan-Heimes-Stadions noch immer sehr präsent. Im Spiel gegen den FSV Mainz 05 werden die Darmstädter Spieler ein Sondertrikot zu seinen Ehren tragen, es wird wohl eine Choreographie geben, Gänsehautmomente sind schon jetzt vorprogrammiert. Für zusätzliche Motivation ist also gesorgt.

Tasmania im Nacken

Kämpfen müssen die Lilien jedoch nicht nur für Johnny, sondern auch gegen einen langfristigen Vermerk in der Schlechtesten-Liste der Bundesliga-Geschichte. Zwölf Punkte nach 23 Spieltagen wurden in der langen Historie der deutschen Eliteliga nur von drei Mannschaften unterboten: Blau-Weiß Berlin (11), Wuppertaler SV (10) und Tasmania 1900 Berlin (5). Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass alle drei am Ende als Tabellenletzter abstiegen.

Alles – aber auch wirklich alles – spricht gegen die Lilien

Der Darmstädter Abstieg, seien wir ehrlich, wird sich wohl nicht mehr vermeiden lassen. Elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie eine Mannschaft aufgeholt, die Serie spricht zudem eine eindeutige Sprache: Die Lilien haben in den vergangenen 15 Spielen gerade einmal vier Punkte eingefahren. Zum Vergleich: Alle anderen Teams haben im gleichen Zeitraum mindestens (!) 16 Zähler gesammelt. Kurz und knapp: Es reicht einfach nicht.

Entscheidend ist der Kopf

Ein Grund für die Darmstädter Misere ist der Kopf: Neben dem mentalen Aspekt ist das durchaus wörtlich gemeint. Nachdem die Lilien in der vergangenen Spielzeit nämlich noch 14 Kopftore erzielten, ist ihnen diese Stärke in dieser Saison komplett abhanden gekommen – sowohl vorne als auch hinten. Nur einem eigenen Kopfballtreffer (Schlusslicht der Liga) stehen sieben Kopfball-Gegentreffer entgegen. Die Darmstädter Offensive ist im Luftkampf zu harmlos, die Darmstädter Defensive zu schwach. Blöd nur, dass jetzt Mainz kommt. Der FSV ist mit elf Kopfballtoren Ligaspitze.

Mainz fremdelt in der Fremde

Gibt es denn überhaupt irgendwas, das Hoffnung auf einen Sieg der Lilien macht? Durchaus. Der FSV geht nämlich nicht gerne auf Reisen. Von den vergangenen acht Auswärtspartien verlor das Team von Trainer Martin Schmidt ganze sechs, nur eines (in Leverkusen) konnte gewonnen werden. Die Lilien hingegen haben alle ihre Punkte im eigenen Stadion geholt. Da geht also was. Johnny würde es sicher freuen.

