Das Abenteuer Bundesliga könnte schon am Sonntag für den SV Darmstadt 98 beendet sein. Wie die Lilien den Gang in die 2. Liga zumindest noch ein wenig verzögern können, steht in unserem Faktencheck.

Die Bilanzen und Statistiken lesen sich düster für die Lilien. Darmstadt 98 ist vor dem Heimspiel gegen Schalke am Sonntag (17.30 Uhr) dem Abstieg geweiht. Die Fakten zu der Partie lesen Sie in unserem Angeberwissen.

Das Abstiegsgespenst könnte zuschlagen

Nach den Ergebnissen vom Samstag müssen wir nicht mehr um den heißen Brei herumreden: Die Lilien werden absteigen - und zwar früher als später. Weil sowohl Wolfsburg als auch Mainz und Augsburg ihre Spiele gewonnen haben, droht Darmstadt schon am 29. Spieltag der Abstieg in die 2. Bundesliga. Im Heimspiel gegen Schalke zählt nur ein Sieg. Sonst heißt es heute schon: Bye, bye, Lilien - es war schön mit euch!

Königsblauer Angstgegner

Der Blick auf die letzten Begegnungen mit Schalke lässt Böses erahnen: In der Bundesliga spielte Darmstadt 98 bislang fünfmal gegen Schalke 04. Aus diesen Begegnungen konnten die Südhessen jedoch nur einen Punkt mitnehmen. Diese Bilanz soll sich am Sonntag unbedingt verbessern. Hoffnung macht der Blick in die Vergangenheit - vor allem, wenn die Lilien in Rückstand geraten sollten: 1989 konnten die Lilien in einem Heimspiel gegen Schalke aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg machen.

Fernduell mit Tasmania

Eine Statistik lässt die Elf von Torsten Frings besonders schlecht aussehen: Die Lilien haben die schlechteste Bilanz eines Teams im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel (15 Punkte, Tordifferenz -37). Zudem verloren sie 21 ihrer 28 Saisonspiele, das überbot bislang nur Tasmania Berlin 1965/66 (24 Niederlagen).

Platte ist heiß auf Schalke

Felix Platte spielt seit einem guten Jahr im Trikot von Darmstadt 98. Groß geworden ist der 21-Jährige aber bei Schalke 04. Deshalb ist das Spiel gegen die Königsblauen für Platte etwas ganz Besonderes. Beim Spiel in Ingolstadt in der vergangenen Woche stand er erstmals in dieser Saison von Beginn an auf dem Platz. Gegen Schalke könnte nun der nächste Einsatz winken. Ob direkt von Beginn an oder auf der Bank: Der Mittelstürmer wird beim Aufeinandertreffen mit seinen alten Mannschaftkameraden auf jeden Fall bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Schalke muss siegen

Das Team von Trainer Markus Weinzierl will die für Schalker Verhältnisse schwache Saison noch mit dem Einzug in den europäischen Wettbewerb retten. Und dafür müssen die Königsblauen in Darmstadt eigentlich gewinnen. Die Doppelbelastung aus Bundesliga und diesjähriger Europa League – Schalke verlor am Donnerstag bei Ajax Amsterdam - scheint dem Team übrigens kaum etwas auszumachen: Von den letzten vier Bundesliga-Spielen im Anschluss an eine Europacup-Partie haben die Schalker keines verloren, die letzten beiden gewann S04 jeweils zu null.