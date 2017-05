Erster gegen Letzter, Meister gegen designierten Absteiger – Bayern München gegen Darmstadt 98 ist das Duell der Gegensätze. Warum der Rekordmeister dennoch schlagbar ist und die Lilien auf das nächste Wunder hoffen dürfen? Die Antworten gibt’s im Angeberwissen zur Partie.

Darmstadt 98 war in den vergangenen Jahren das Synonym für Wunder. Der Durchmarsch von der Dritten Liga in die Bundesliga, dann der Klassenerhalt. In dieser Spielzeit nun galten die Lilien bereits im Winter für viele als erster Absteiger, doch im Saison-Endspurt beweist das Team von Trainer Torsten Frings, was in ihm steckt. Warum die Darmstädter auch am Samstag bei Meister Bayern München eine Chance haben? Die Antworten im Angeberwissen.

Das nächste Wunder?

In den vergangenen Wochen feierten die Lilien erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte drei Siege in Folge und entkamen damit dreimal dem sicher geglaubten Abstieg. Auch in München hilft nur ein Sieg und Schützenhilfe der Konkurrenz, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zumindest rechnerisch aufrechtzuerhalten. An ein erneutes Wunder zu glauben, sei vermessen, betonte Frings unter der Woche. Aber auch: "Es gibt immer wieder Wunder. Und das wäre das größte Wunder überhaupt." Unmöglich scheint es dennoch nicht, schon gar nicht bei Darmstadt 98.

Feierbiest im Katermodus

Hoffnung kann den Fans und Verantwortlichen der 98er ein Blick auf die Statistik machen. Denn als die Bayern in der Saison 2014/15 ebenfalls vor dem letzten Spieltag als Meister feststanden, verloren sie die folgenden drei Bundesliga-Partien. Ein Jahr zuvor schafften die Münchner zunächst nur ein Remis, dann setzte es zwei Niederlagen. Die Lilien dürfen sich also etwas ausrechnen. Denn das Feierbiest ist schlagbar.

Favoritenrolle neu verteilt

Doch das ist nicht das Einzige, das den Darmstädtern Rückenwind geben sollte. Auch die aktuelle Form des Teams von Trainer Frings spricht für die Lilien. Sie holten in den vergangenen drei Spielen neun Punkte und damit fast doppelt so viele wie die Bayern. Außerdem liegt der Rekordmeister den 98ern. In den drei letzten Aufeinandertreffen schnupperten die Lilien stets an der Überraschung und machten den Bayern das Leben schwer. So entschied erst ein Sonntagsschuss von Douglas Costa das Hinspiel. Aus dem Spiel heraus tat sich das Team von Carlo Ancelotti dagegen schwer.

Make Auswärtsspiele great again

Der größte Angstgegner der Darmstädter war in dieser Saison lange ein jedes Auswärtsspiel. Denn die ersten 14 Partien der Saison, die die Lilien in der Fremde bestritten, gingen allesamt verloren. Mit dem 2:1-Sieg in Hamburg vor zwei Wochen beendeten die 98er diese unrühmliche Serie und könnten beim Meister direkt eine neue starten. Denn einzig ein Sieg sorgt dafür, dass die Lilien noch mindestens eine weitere Woche nicht absteigen.

Altintop als Erfolgsgarant

"Wenn keiner kommt und sagt: 'Willst du Präsident vom Club werden?' – was unwahrscheinlich ist. Dann will ich schon noch weitermachen" sagte Hamit Altintop über ein mögliches Karriereende im Sommer und machte damit klar – es soll noch lange nicht Schluss sein. Ein Blick auf die Statistiken des 34-Jährigen zeigt, warum das so ist. Seit seinem Wechsel zu den Lilien im Januar, verleiht er dem Team Stabilität, ist im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt und hat die meisten Ballkontakte bei den Darmstädtern. Altintops Fehlpassquote liegt gerade einmal bei 19 Prozent – dem niedrigsten Wert bei den Lilien. Die Partie bei den Bayern ist für den Routinier zudem eine besondere. Es ist das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club seit seinem Abschied 2011. Vier Jahre lief Altintop für die Bayern auf, gewann zweimal das Double mit dem Rekordmeister – nun könnte er für die Lilien den Unterschied ausmachen.

