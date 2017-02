Der SV Darmstadt 98 taumelt der 2. Liga entgegen und steht am Samstag gegen den BVB vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Aus geografischer Sicht können die Lilien allerdings nur gewinnen.

Die einen nennen es Abstiegskampf, die anderen Abschiedstournee: Die Chancen des SV Darmstadt 98 auf einen Verbleib in der Bundesliga werden immer geringer. Ausgerechnet gegen die Spitzenmannschaft aus Dortmund soll nun die Trendwende her. Wie hoch die Chancen auf einen Dreier für die Lilien sind, erfahren Sie in unserem Faktencheck.

Aufwärtstrend trifft Abwärtsstrudel

Können Sie sich noch an den letzten Sieg der Lilien erinnern? Er stammt aus einer Zeit, als noch niemand ernsthaft an einen US-Präsidenten namens Donald Trump denken konnte und der goldene Herbst in seinen letzten Zügen lag: Das war Ende Oktober, das 3:1 gegen Wolfsburg. Seitdem holte Darmstadt 98 in elf Spielen genau einen Zähler und rutschte auf Tabellenrang 18 ab. Ganz anders sieht das beim BVB aus: Das Team von Trainer Thomas Tuchel verlor nur eine der vergangenen 13 Bundesliga-Partien. Diese allerdings in Hessen: gegen Eintracht Frankfurt (1:2).

BVB hat Süd-Schwäche

Und damit wären wir schon bei dem zentralen Problem der Dortmunder Borussia: Denn sobald sich der BVB-Tross auf seinen Reisen durch Fußball-Deutschland in Richtung Süden aufmacht, gibt es keine Siege zu feiern. Die drei Auswärtserfolge dieser Saison wurden allesamt im Norden der Republik eingefahren – gegen den HSV, Wolfsburg und Bremen. Die restlichen Ergebnisse: vier Remis und drei Niederlagen. In Südhessen kommt Hoffnung auf.

Chancen auf Tore sind da

Auf der Landkarte liegen die Probleme des BVB also im unteren Teil, auf dem Platz meist im hinteren: Die BVB-Defensive hat den Abgang von Ex-Abwehrchef Mats Hummels immer noch nicht ganz verkraftet und lädt die Gegner in steter Regelmäßigkeit zum Toreschießen ein. In den vergangenen elf Auswärtsspielen durfte die gastgebende Mannschaft immer mindestens einmal jubeln. Ein Gefühl, das die Lilien nur zu gerne auch erleben würden.

Lilien-Defensive gefordert

Eine Garantie für einen Punktgewinn wäre ein Darmstädter Treffer allerdings noch lange nicht. Die BVB-Offensive ist mit 39 Toren die zweitgefährlichste der Liga, die Lilien-Defensive mit 38 Gegentoren gleichzeitig die Schießbude der Republik. Alarmstufe Rot gilt vor allem für die zweite Hälfte: Die Dortmunder schießen nach der Pause die mit Abstand meisten Tore ligaweit (24). Die Lilien – Sie ahnen es – haben nach dem Seitenwechsel schon 29 kassiert. Ebenfalls Liga-Höchstwert.

Auf den Spuren von Tasmania Berlin

Bei allen Darmstädter Durchhalteparolen sprechen die nackten Zahlen derzeit eine eindeutige Sprache: Neun Punkte aus 19 Spielen – das ist zu wenig. So wenig, dass sich in der kompletten Geschichte der Bundesliga nur ein Team finden lässt, das noch schlechter unterwegs war: Tasmania Berlin hatte 1965/66 (umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel) zum gleichen Zeitpunkt noch weniger Zähler auf dem Konto, nämlich fünf. Dass die Mannschaft am Ende abstieg, versteht sich von selbst.