Noch einmal Bundesliga, dann ist Schluss am Böllenfalltor. Gänsehaut und Tränen wird es bei Darmstadt 98 also sowieso geben. Der Faktencheck verrät, dass aber auch ein Heimsieg durchaus machbar ist.

Bundesliga am Bölle: Vor ein paar Jahren unvorstellbare Zukunftsmusik, jetzt bald Vergangenheit. In der altehrwürdigen – und nicht mehr ganz zeitgemäßen – Spielstätte des SV Darmstadt 98 wird am Samstag (15.30 Uhr) zum vorerst letzten Mal ein Bundesliga-Spiel angepfiffen. Gegner ist die Hertha aus Berlin. Warum die Alte Dame der perfekte Gast beim Abschiedsfest sein könnte, erfahren Sie im Angeberwissen.

Tschüss Bölle!

33 Heimspiele durften die Fans der Lilien seit dem Aufstiegswunder im Sommer 2015 am Böllenfalltor erleben. Die großen Bayern waren zweimal da, der BVB auch, die Eintracht sowieso – einmal allerdings ohne Fans. Es wurden 33 Darmstädter Treffer bejubelt und 52 Mal nach Gegentoren der Kopf geschüttelt. Acht Heimsiegen und neun Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber. Jetzt kommt die Hertha, dann ist vorerst Schluss. Schön war’s!

Es winkt ein Rekord

Die Sonne scheint in Darmstadt dank Alberto Colucci ja bekanntlich bei jedem Spiel. Strahlende Gewinner-Gesichter gab es – die bereits erwähnte Bilanz beweist es – allerdings nicht immer. Zum Abschluss könnte es deshalb einen Bundesliga-Rekord geben, über den andere Teams nur müde lächeln würden. Sollten die Lilien nämlich gegen die Hertha gewinnen, wäre der dritte Heimsieg in Folge perfekt. Und das gab es, Sie ahnen es, noch nie!

Heimstärke trifft Auswärtsschwäche

Und die Chancen auf eine Premiere bei der Abschiedsvorstellung stehen gar nicht schlecht. Die Darmstädter haben im Saisonendspurt – wenn auch letztlich etwas zu spät – ihre Heimstärke wiederentdeckt und das Jonathan-Heimes-Stadion zu einer kleinen Festung gemacht. Eine Festung, die am Wochenende eine Mannschaft mit akuter Auswärts-Phobie willkommen heißen wird: Denn Hertha BSC hat die vergangenen neun Spiele in der Fremde verloren und in den vergangenen drei nicht einen einzigen Treffer erzielt. Da geht also was für die Lilien.

Berlin wackelt

Bei einem Blick auf die Hertha-Defensive verstärkt sich dieser Eindruck sogar noch einmal. Da die beiden Stamm-Innenverteidiger John Brooks und Sebastian Langkamp gesperrt fehlen und gleichzeitig die beiden ersten Vertreter-Kandidaten Niklas Stark und Fabian Lustenberger voraussichtlich verletzungsbedingt ausfallen werden, klafft in der Mitte der Viererkette eine große Lücke. Ausnutzen sollten die Lilien diese Vakanz in der Defensive am besten mit Kontern. Dort sind die Berliner, die fünf der vergangenen 13 Gegentore nach Tempogegenstößen fingen, nämlich besonders anfällig. Marcel Heller, übernehmen Sie.

Die Goldene Ananas heißt Rückrundentabelle

Den Abstieg, das steht fest, werden die Lilien selbst bei einem Sieg mit fünf Fallrückzieher-Toren und drei direkt verwandelten Ecken nicht mehr verhindern können. Einen kleinen sportlichen Anreiz gibt es aber doch noch: Mit einem dreifachen Punktgewinn könnte Darmstadt 98 in der Rückrundentabelle von Rang 15 auf 14 springen und die Hertha überholen. Die Fans im Böllenfalltor würde es sicher freuen.