Darmstadt und die Statistik – Freunde werden sie nicht mehr in dieser Saison. Am Samstag geht es für die Lilien in Wolfsburg gegen ein scheinbar unschlagbares Duo. Das Angeberwissen zeigt aber: Es gibt etwas, das den 98ern Mut machen kann.

Darmstadt 98 gegen den VfL Wolfsburg - das heißt Abstiegskandidat Nummer eins gegen finanzstarke Enttäuschung der Saison. Um in Darmstadt die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter am Leben zu halten, muss ein Sieg in Wolfsburg her. Dabei plagen Trainer Torsten Frings vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (15.30 Uhr) Personalsorgen. Alles Wissenswerte rund um die Partie in Wolfsburg im Faktencheck.

Duell der Ausnahme-Blitzstarter

Eigentlich sind weder die Lilien noch der VfL für große Torspektakel bekannt, am vergangenen Wochenende aber gelang beiden Teams ein Auftakt nach Maß: Erstmals in ihrer Bundesligageschichte erzielten die Lilien zwei Tore in den ersten 12 Minuten. Und Wolfsburgs aktueller Torgarant Mario Gomez erzielte das Tor des Tages in Leipzig nach nur neun Minuten. Danach drosselten beide Mannschaften den Offensivmotor aber wieder. In der restlichen Spielzeit trafen sie nicht mehr – ihrer schwachen Quote entsprechend.

Das Wolfsburger Erfolgs-Duo

Apropos Mario Gomez - auf den sollten die Lilien besonders aufpassen. Denn unter Trainer Andries Jonker ist Gomez der Erolgsgarant - und das nicht nur beim VfL. In sieben Bundesligaspielen stand Jonker an der Seitenlinie, immer spielte Gomez und erzielte elf Tore. Das sind im Schnitt mehr als 1,5 Treffer pro Spiel. Bei den Wolfsburgern machte Gomez zuletzt meist den Unterschied - seine vier letzten Tore waren jeweils das 1:0. Damit ist er für seinen Trainer unersetzlich. Der ist übrigens ebenfalls mit einer Traumquote ausgestattet: Sieben Bundesligaspiele als Coach, keine einzige Niederlage und ein Schnitt von 71 Prozent gewonnener Partien.

Kein Spektakel zu erwarten

Offensivspektakel, nein danke - so könnte wohl die Überschrift zur Partie lauten. Denn die Abteilung Offensive beider Mannschaften agierte zuletzt meist harmlos. Es ist das Aufeinandertreffen der Teams mit den wenigsten erzielten Treffern der Bundesliga. Wolfsburg hat dabei fünfmal öfter getroffen als Darmstadt. Deshalb ist die Tabellensituation der Lilien auch weitaus dramatischer.

Verheerende Lilien-Statistik

Darmstadt nämlich geht mit der Last von elf Punkten Differenz zum Relegationsplatz in die Partie. Seit die Relegation 2009 wiedereingeführt wurde, hatte noch nie ein Team nach 24 Spieltagen so viel Rückstand. Und auch der Blick auf die Rückrundentabelle ist bitter: Trotz erkennbar besserer Leistungen sind die Lilien auch hier Schlusslicht – mit sechs Punkten.

Vorbild: Hinspiel?

Einen Sieg brauchen die Darmstädter gegen Wolfsburg also ganz dringend. Vorbildfunktion könnte die eigene Leistung aus dem Hinspiel sein. Erstmals seit dem Bundesligaaufstieg erzielten die Lilien damals drei Tore, feierten den bis heute höchsten Saisonsieg. Allerdings stand der aktuelle Erfolgscoach Andries Jonker da noch nicht an der Seitenlinie. Sein Vorgänger Valérien Ismaël leitete stattdessen mit der misslungenen Trainerpremiere gegen den SVD seine insgesamt enttäuschende Zeit in Wolfsburg ein.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 18.3.2017, 17 Uhr