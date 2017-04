Für Darmstadt 98 steht am Samstag das nächste Abstiegsendspiel an: Vor der Partie in Hamburg spricht rein statistisch nicht viel für die Lilien. Hoffen können die Südhessen eigentlich nur auf ihre Joker.

Auf dem Papier ist es sehr wahrscheinlich, dass das Abenteuer Bundesliga für den SV Darmstadt 98 am Samstag in Hamburg zu Ende geht. Doch Fußball wird ja bekanntlich nicht auf dem Papier gespielt. In unserem Angeberwissen erfahren Sie, worauf die Lilien achten müssen und wie ein Erfolg beim HSV vielleicht doch möglich ist.

Auswärtsschwäche trifft Heimstärke

Beim Duell HSV gegen Darmstadt treffen die beiden schwächten Auswärtsteams der Liga aufeinander. Leider – aus Lilien-Sicht – findet das Spiel in Hamburg statt. Und dort ist der HSV richtig stark. Seit neun Spielen sind die Hansestädter in der heimischen Arena ungeschlagen, sieben dieser Partien konnte der HSV gewinnen. Keine leichte Aufgabe also für die auswärts immer noch punktlosen Lilien. Einziger Lichtblick: Im letzten Gastspiel beim HSV vor einem Jahr siegten die Südhessen dank Toren von Aytac Sulu und Jerome Gondorf mit 2:1.

Darmstadts Kampf gegen die Auswärtsnull

Der mutmaßliche Abstieg der Lilien ist eng mit dieser Auswärtsschwäche verbunden. Nach wie vor gelang dem Vierten der letztjährigen Gasttabelle (26 Zähler) in dieser Saison auf Reisen noch keinen einzigen Punkt. Erst ein Team hat bisher das wenig schmeichelhafte Kunststück geschafft, in einer kompletten Saison keinen Auswärtspunkt zu holen: Der 1. FC Nürnberg 1983/84. Darmstadt hat noch drei Spiele Zeit, nicht die zweite Mannschaft mit 17 Auswärtsniederlagen zu werden. Nach der Partie in Hamburg folgen noch Fahrten nach München und Gladbach.

Nur ein Sieg hält das Wunder am Leben – vielleicht

Wollen die Lilien das Wunder Klassenerhalt noch schaffen, dann helfen ihnen sowieso nur noch Dreier. 14 Punkte Rückstand haben die Südhessen auf den Relegationsplatz, 15 Zähler gibt es in den verbleibenden Spielen noch zu holen. Eine fast unmögliche Aufgabe, müssten die 98er nicht nur alle restlichen Partien gewinnen, sondern auch noch darauf hoffen, dass einer der Abstiegskonkurrenten komplett abschmiert.

Darmstadt machte den HSV stark

Für Geschenke ist im Abstiegskampf eigentlich kein Platz. Aber ein wenig dankbar könnte man in Hamburg mit Blick auf den SVD schon sein. Immerhin feierte der HSV im Hinspiel am 13. Spieltag seinen ersten Saisonsieg und stellte damit die Weichen auf Erfolg. Aus den 17 Partien seitdem holten die Norddeutschen ganz starke 29 Punkte (die Lilien nur 10). Die neun HSV-Siege in diesem Zeitraum überbieten nur die Bayern und Leipzig.

Hamburger Negativ-Rekord

Hoffnung kann den Lilien da eigentlich nur ein Blick auf eine spezielle Statistik machen. Denn der HSV hat bei der 1:2-Niederlage in Bremen eine neue, historische "Bestmarke" aufgestellt. Der Treffer von Werder-Spieler Florian Kainz war nämlich bereits das 14 Joker-Gegentor, das die Hamburger in der laufenden Spielzeit kassiert haben. Den bisherigen Rekord hielten Wolfsburg (vergangene Saison) und Saarbrücken (1992/93).

