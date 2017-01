Alles neu macht der Mai? Denkste. Für Jan Rosenthal ist der Januar der Monat der Veränderung. Während bei den Lilien Torsten Frings das Kommando übernommen hat, ist in Darmstadt die Familie gewachsen.

Im neuen Jahr ging alles ganz schnell für Jan Rosenthal. Am 3. Januar wurde seine Tochter geboren. Nur vier Tage später reiste der Offensivspieler ins SV98-Trainingslager nach Südspanien nach, wo der Lilien-Tross die Winter-Vorbereitung absolviert. "Das ist natürlich sehr schade, weil ich ein Familienmensch bin und mich wahnsinnig auf das Kind gefreut habe", sagt Rosenthal.

Er habe sich vor der Arbeit Zuhause bestimmt nicht drücken wollen. Es mache ihm nichts aus, nachts aufzustehen und das Baby zu wickeln, sagt Rosenthal. Die Hauptsache sei für ihn, dem Töchterchen so nahe wie möglich zu sein. Das ist momentan natürlich schwierig. "Meine Frau schickt mir jetzt immer Bilder. Das gibt mir ein gutes Gefühl."

Die richtigen Gene

Eine veränderte Situation findet Rosenthal nicht nur im heimischen Darmstadt vor, sondern auch in San Pedro del Pinatar. Beim SV 98 hat neuerdings Torsten Frings das Sagen. Rosenthals erster Eindruck: Das könnte auch noch eine Weile so bleiben. Frings bringe von seinem Wesen her alles mit, was es braucht, um mit den Lilien erfolgreich zu sein. "Er hat dieses Darmstadt-Gen. Er ist ein Kämpfertyp und emotional."

Bei all den Neuerungen hat sich bei Rosenthal eine "kleine Aufbruchsstimmung" breitgemacht. Dennoch versteht es sich von selbst, dass die Rückrunde alles andere als ein Selbstläufer wird. "Wir haben nicht ewig Zeit, um auf Punkte zu warten. Dafür haben wir zu wenig. Deshalb müssen wir schon alles reinlegen."

Fitter und torgefährlicher

Das gilt auch für Rosenthal selbst, der nach mehreren Verletzungen in der Rückrunde endlich durchstarten möchte. Frings habe ihn bereits informiert, was er von ihm erwartet. "Ich soll anknüpfen an die letzten drei Spiele", so Rosenthal. "Ich soll zusehen, dass ich noch fitter werde und wieder alles reinwerfen." Wenn er dann noch torgefährlicher wird, könnte 2017 für den Neu-Papa ein richtig gutes Jahr werden – in allen Belangen.