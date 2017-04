Der Abstieg von Darmstadt 98 aus der Bundesliga ist kaum mehr zu verhindern. Trainer Torsten Frings will die verbliebenen Partien dennoch nicht einfach herschenken und findet vor dem Spiel gegen Schalke sogar Gründe, die für einen Erfolg der Lilien sprechen.

Allmählich hat Torsten Frings genug von den immer gleichen Fragen. Als der Trainer des SV Darmstadt 98 bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr) Stellung zu dem an diesem Wochenende drohenden Abstieg nehmen sollte, erklärte er: "Ich habe keine Lust, mich jede Woche zu wiederholen. Wenn es so ist, dann ist es so. Für uns ändert sich doch sowieso nichts." Aufgeben aber ist keine Option. "Für unsere Fans, für uns und das gute Gefühl wollen wir weiterhin in jedem Spiel punkten", sagte Frings.

Schon oft hat Frings betont, dass seine Mannschaft immer alles gebe, auch wenn der Glaube an den Klassenerhalt längst nicht mehr besteht. "Wir haben jetzt noch sechs Spiele, in denen sich viele Spieler noch einmal ins Schaufenster stellen können", sagte er. Für Peter Niemeyer (Achillessehnen-Probleme) und Terrence Boyd (Sprunggelenk) gilt das zunächst allerdings nicht, denn beide werden noch verletzungsbedingt fehlen.

Schalker Doppelbelastung als Chance?

Aus der Doppelbelastung der Schalker in dieser Woche zieht Frings Hoffnung für sein Team. "Vielleicht haben sie ein bisschen Kraft gelassen", als die Schalker am Donnerstagabend bei Ajax Amsterdam mit 0:2 verloren. Da habe sich die eigentlich "sehr, sehr gute Mannschaft nicht so gut gezeigt und hätte noch höher verlieren können", meinte Frings. Während der Fokus der Königsblauen unter der Woche auf der Europa League lag, sorgten die Lilien mit einem namhaften Neuzugang für die kommende Saison für Schlagzeilen.

Mit der Verpflichtung von Kevin Großkreutz ist den Darmstädtern ein Coup gelungen, der allerdings alles andere als einfach war, wie Frings gestand. "Man muss so einen Spieler schon ein Stück weit nerven" - mit Telefonanrufen oder Kurznachrichten. Und er habe versucht, "ihn über das Menschliche zu bekommen". Dass das geklappt hat, freut den Coach umso mehr. Und er verspricht sich davon eine Signalwirkung auf andere im Team, wenn es um den Neuaufbau der Mannschaft in der Sommerpause geht: "Bisher habe ich zumindest noch von keinem eine Absage bekommen."

Kritik an Umgang mit BVB

Die Weichenstellung für die neue Saison, der drohende Abstieg und die Partie gegen Schalke – all das war für auch für den Lilien-Coach in dieser Woche ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Nach dem Anschlag auf den Bus und damit das Team von Borussia Dortmund am Dienstag, erneuerte Frings bei der Pressekonferenz seine Kritik am raschen Nachholtermin der Champions-League-Partie der Schwarzgelben gegen den AS Monaco. "Es ist eine absolute Frechheit und Wettbewerbsverzerrung, dass da gespielt worden ist", sagte Frings, der selbst 47 Mal in der Königsklasse auflief.

"Man muss sich vorstellen: Man reißt sich das ganze Jahr über den Arsch auf, um in die Champions League zu kommen. Dann passiert so etwas, und du musst nicht einmal 24 Stunden später wieder Profi sein. Der Mensch wird dabei komplett vergessen." Trotz des Anschlags in Dortmund wird es in Darmstadt am Sonntag keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen geben.