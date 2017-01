Ein Punkt für die gute Laune: Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach sieht Aytac Sulu die positive Entwicklung seines SV Darmstadt 98 bestätigt. Nun ist wieder Platz für Späße und Anekdoten – auch auf Kosten von Trainer Torsten Frings.

Es geht voran beim SV Darmstadt 98. Der mit dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach verbundene Achtungserfolg zum Ende der Winterpause und die Niederlagen der Konkurrenz aus Ingolstadt, Hamburg und Bremen haben neuen Mut für den Bundesliga-Abstiegskampf gemacht. "Die Vorbereitung und dieses Spiel haben gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Kapitän Aytac Sulu am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens. Komplett zufrieden war der Abwehrchef aber nicht.

"Dass wir nicht mit Glück ein Tor gemacht haben", antwortete er auf die Frage, was ihn an der Partie gegen die Fohlen gestört habe. Sulu selbst war es, der in der 76. Spielminute per Kopfball die größte Möglichkeit für die Lilien vergeben hatte. "Letztes Jahr wäre der zu 80 Prozent reingegangen", ärgerte sich der 31-Jährige – und schnitt damit nur eines der vielen Probleme an, die den SV98 im Laufe der Hinrunde auf den letzten Tabellenplatz haben abrutschen lassen.

Kopfballschwäche, maue Standards, Sprachprobleme

Neben Sulus mangelnder Kopfballstärke und den ungewohnt schwachen Standardsituationen haben den Südhessen zudem sprachliche Barrieren das sportliche Leben schwer gemacht. "Wir hatten Verständigungsprobleme, Abstimmungsprobleme", gestand Sulu. Einige der Neuzugänge hätten kein Deutsch gesprochen, auch um das Englische sei es nicht gut bestellt gewesen.

Zur Erinnerung: Nach der vergangenen Saison hatte Darmstadt 98 mit Roman Bezjak (Slowenien), Alexander Milosevic (Schweden/Serbien), Artem Fedetsky und Denys Oliyniyk (beide Ukraine) mehrere ausländische Profis verpflichtet. Aber auch die Tatsache, dass Sulu am Saisonbeginn verletzungsbedingt fünf Spiele aussetzen musste, habe sich nachhaltig negativ ausgewirkt. "Es ist schwierig, wenn der Kapitän fehlt", sagte er. "Klar, in der Kabine kannst du mit jedem reden, aber das Wichtige passiert auf dem Platz."

Sulu über Frings: "Das, was wir brauchen"

Nicht unbedingt nur vom Platz, sondern vor allem auch von der Seitenlinie, komme nun die neue Aufbruchsstimmung. Man müsse sich nur einmal anschauen, wie Trainer Torsten Frings an der Seitenlinie tobe. "Das ist das, was wir brauchen", so Sulu – und mit einem Lächeln schob er hinterher: "Er will mitspielen. Aber das geht nicht so, wie er sich das vorstellt. Im ersten Training hat er einen Fallrückzieher gemacht, davon hat er immer noch Probleme."