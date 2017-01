Nach dem Trainingsauftakt ist vor dem Trainingslager: Darmstadt 98 beginnt in diesen Tagen die Vorbereitung auf einen knallharten Abstiegskampf. Kapitän Aytac Sulu will zwei Dinge sehen: harte Arbeit und lächelnde Gesichter.

Raus aus den Laufschuhen, rein in die Bolzplatztreter – für Aytac Sulu gibt es kurz nach dem Jahreswechsel kaum etwas Schöneres. "Es fühlt sich auf jeden Fall besser an als die Läufe, die leider dazugehören in der Winterpause", beschreibt der Kapitän von Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 die ersten Trainingseinheiten, die die Südhessen seit dieser Woche absolvieren. Und bei allem "Spaß", den die Rückkehr auf den (winterlichen) Rasen gemacht habe: Das "Fitmachen für den Rückrundenauftakt" stehe im Vordergrund, versichert Sulu. Eine gute Idee.

Denn der Abstiegskampf erscheint bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf den Relegations- und acht Punkten auf einen Nicht-Abstiegs-Platz wie eine Mission Impossible. Als Tabellenletzter hat Darmstadt 98 – hinter zuletzt formstärkeren Teams wie Ingolstadt oder Hamburg – die schlechteste Ausgangslage, wenn es am 21. Januar (15.30 Uhr) im heimischen Jonathan-Heimes-Stadion gegen Borussia Mönchengladbach in die verbleibenden 18 Bundesliga-Partien geht. Der Mann, der doch noch für ein Happy End sorgen soll, ist der neue Trainer Torsten Frings.

Sulu bietet Frings Unterstützung an

Zitat „Ich glaube nicht, dass Torsten Frings Aytac Sulu fragen muss, was er zu tun hat.“ Zitat von Aytac Sulu Zitat Ende

"Er will den Hebel da ansetzen, wo es in der Hinrunde gehapert hat", beschreibt Sulu die ersten Eindrücke vom neuen Mann an der Seitenlinie. Frings sei ein junger Trainer, "der sehr viel" wolle. "Er sagt, dass er sehr viel Wert auf eine gesunde Kommunikation legt. Ich als Führungsspieler will ihm helfen. Aber er kennt sich ja bestens aus im Fußballgeschäft. Deswegen glaube ich nicht, dass Torsten Frings Aytac Sulu fragen muss, was er zu tun hat."

Zu tun hat der SV98 in den kommenden Wochen und Monaten einiges. Denn das, was er in der Hinrunde versäumt hat und nun aufholen muss, lässt nur schwer von einem dritten Bundesliga-Jahr in Folge und damit vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte träumen. Doch Sulu hält dagegen. "Wenn wir nicht hoffen oder nicht wollen würden, könnte man den Spielbetrieb jetzt schon einstellen", sagt er – und holt zu einem leidenschaftlichen Appell aus.

Lächeln, hart arbeiten, lächeln

"Jeder von uns sollte so agieren, dass wir jeden Tag 100 Prozent geben, mit einem Lächeln hierher kommen, hart arbeiten und mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen." Was dann im Mai – am Ende der Saison – dabei rauskomme, müsse man schauen.

Die Grundlage für ein weiteres Lilien-Wunder soll in den kommenden Tagen im Trainingslager in Spanien gelegt werden. Vom 6. bis zum 13. Januar bereiten sie sich in San Pedro del Pinatar vor. In diese Zeit fallen Testspiele gegen Preußen Münster (9. Januar) und den belgischen Club KRC Genk (11. Januar). Außerdem, so Sulu, sei das Trainingslager für Neu-Coach Frings eine gute Gelegenheit, um das Team weiter kennenzulernen und Gespräche zu führen. "Er kann seine Trainingsinhalte besser vorbereiten, wenn er mehr Zeit mit der Mannschaft zusammen ist", sagt der Kapitän. "Sowas schweißt natürlich auch zusammen. Das tut der Gemeinschaft sehr gut."