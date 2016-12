Als Wagner-Nachfolger gefeiert, dann auf die Bank verbannt: Für Darmstadts Antonio Colak war das abgelaufene Halbjahr schwierig. Im Interview spricht der Stürmer über seine vielen Wechsel, den spontanen Sprung nach Polen und die Bedeutung von Weihnachtszeit und Familie.

Gespielt hat Antonio Colak zuletzt nicht viel. Trotzdem wirkt der Stürmer des SV Darmstadt 98 beim Interview-Termin am Stadion am Böllenfalltor ganz entspannt. Fragen zu Familie, Weihnachtstraditionen oder den vielen Wechseln in seiner Karriere? Alles kein Problem. Stress kommt für den 23-Jährigen nur kurz auf: Denn plötzlich stehen die Doping-Kontrolleure vor der Tür. Und Colak? Der muss schnell noch zwei Flaschen Wasser trinken, bevor er auch diese Herausforderung bestehen kann.

hessenschau.de: 23 Jahre und bereits fünf Vereine: Herr Colak, Ihre Transferhistorie liest sich wie die eines langjährigen Routiniers. Wie ist es dazu gekommen?

Colak: Das ist halt meine Karriere bisher, ich musste durch viele Höhen und Tiefen gehen. Oft haben Trainerwechsel oder andere unvorhersehbare Dinge zu diesen Transfers geführt. Klar sucht man prinzipiell nach einem Ort, an dem man auch mal länger daheim sein kann. Aber diese Möglichkeit muss man sich erarbeiten, das wird auch bei mir einmal kommen. Ich habe immer gesagt, dass ich spielen möchte, egal in welchem Verein. Daher kam es auch, dass ich in jungen Jahren nach Polen gegangen bin.

Weitere Informationen Die Profistationen von Antonio Colak 2012-2014: 1. FC Nürnberg

2014-2015: Lechia Gdansk

2015: TSG Hoffenheim (direkt verliehen)

2015-2016: 1. FC Kaiserslautern

seit 2016: SV Darmstadt 98 Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Sie sprechen es an, vor zwei Jahren wechselten Sie quasi von heute auf morgen in die erste polnische Liga zu Lechia Gdansk…

Colak: Polen hatte ich damals natürlich nicht auf meiner Fußballlandkarte. Aber ich hatte bei Nürnberg eine tolle Vorbereitung gemacht, spielte dann jedoch in der zweiten Liga nicht. Mein Berater hat mir daraufhin Gdansk vorgeschlagen und gesagt, ich soll es mir überlegen. Aber ich habe ihm direkt gesagt: Das mach ich. Dann bin ich im Prinzip über Nacht nach Polen und habe unterschrieben. Zwei Tage später habe ich mein erstes Pflichtspiel gemacht und gleich getroffen.

hessenschau.de: Hat es sich denn gelohnt?

Colak: Ja klar! Es war auf jeden Fall die interessanteste Station meiner bisherigen Karriere. Das hat mir sehr viel gebracht, ich konnte viel lernen. Es ist eine sehr robuste Liga – ähnlich der englischen. Da geht es ordentlich zur Sache. Außerdem habe ich die Kultur und Sprache kennengelernt.

hessenschau.de: Das war eine sehr spontane Aktion. Ist das eine Ihrer typischen Eigenschaften, die Spontaneität?

Colak: Auf jeden Fall. Das war ja auch hier mit Darmstadt so. Ich wusste, die Lilien sind interessiert – ich musste mich aber in einem Probetraining zeigen. Da habe ich direkt gesagt, das mache ich. Ich wusste, dass ich fit bin und die Herausforderung annehmen will. Da muss man überzeugt sein, dass man das schaffen kann – diese positive Grundeinstellung zeichnet mich sicherlich aus.

hessenschau.de: Sie waren bei der TSG Hoffenheim, jetzt sind Sie in Darmstadt – viel größer könnte der Unterschied gerade in der Infrastruktur nicht sein, oder?

Colak: Klar ist es ein Unterschied, Hoffenheim ist da eine andere Dimension. Aber ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, zu Hause und auch in meinen anderen Vereinen. Und im Prinzip ist es doch so: Alles, was wir brauchen, haben wir hier in Darmstadt. Damit können wir auch alles rausholen.

hessenschau.de: Ein weiterer Unterschied sind sicher die Fans...

Colak: Ich habe von Anfang an ein positives Gefühl von den Fans bekommen. Ich habe nie so einen Druck verspürt, wie es vorher bei anderen Clubs war. Ich kann unbeschwert an meine Aufgaben rangehen, der Zusammenhalt ist groß. Man denke nur an Dortmund, da verlieren wir 0:6 und dann diese Reaktion von den Fans, das war ich nicht gewohnt. Da muss ich echt sagen: Hut ab!

hessenschau.de: Zwischen den Jahren steht nun eine der wenigen Phasen an, in denen Fußballer mal entspannen können. Was bedeutet das für Sie?

Colak erzielte in der laufenden Bundesliga-Saison bisher drei Tore für die Lilien. Bild © Imago

Colak: Das ist eine wichtige Zeit, in der man seinen Kopf frei bekommen und Kräfte sammeln muss. Da genieße ich die Zeit mit meinen Engsten - meiner Freundin, meiner Familie - und schalte ab. Aber mit einem Auge schiele ich immer zum Fußball, weil ich ohne nicht kann. Außerdem werde ich natürlich meine Einheiten machen. Ich will bestens gerüstet in unsere Team-Vorbereitung gehen, damit ich einigen anderen ein bisschen was voraus habe.

hessenschau.de: Wie genau wird in der Familie Colak Weihnachten gefeiert? Gibt es da eine spezielle Tradition?

Colak: Wir gehen am 24. Dezember immer mit der Familie in die Mitternachtsmesse. Wenn wir dann von der Kirche zurückkommen, gibt es um ein Uhr nachts immer nochmal schön deftiges kroatisches Essen. Das war schon immer Tradition bei uns und darauf freue ich mich jedes Jahr.

hessenschau.de: Sie haben das enge Verhältnis zu Ihrer Familie mehrfach betont. Das war mit Ihren ganzen Wechseln sicher nicht leicht...

Zitat „Ich fühle mich als Deutscher mit kroatischem Feuer.“ Zitat von Antonio Colak Zitat Ende

Colak: Ich bin ja schon mit 17 Jahren von zu Hause weg und war früh auf mich alleine gestellt. Aber meine Familie hat mich immer unterstützt. Sie sind zu mir gefahren oder nach Polen zu mir geflogen. Jetzt in Darmstadt sind sie bei jedem Spiel dabei – ob auswärts oder daheim. Das gibt mir zusätzlich Kraft. Vielleicht hat uns noch enger zusammengeschweißt, dass wir keine einfache Vergangenheit hatten. Familie ist auf jeden Fall das Wichtigste für mich.

hessenschau.de: Sie sprechen es an – Ihre Familie ist vor dem Krieg auf dem Balkan geflohen. Ist das heute noch Thema daheim?

Colak: Nein, eigentlich gar nicht. Wir sind geflohen, um damit abzuschließen und mit Freude hier zu leben, in diesem Land, dieser Kultur. So haben wir das aufgenommen. Ich bin deutsch erzogen worden, hab zuerst die deutsche Sprache gelernt, so dass mir das alles leichter gefallen ist. Und so sehe ich Deutschland als meine Heimat. Ich fühle mich als Deutscher mit kroatischem Feuer (lacht).