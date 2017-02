Darmstadt 98 am Scheideweg

Jetzt zählt es! Die Lilien treffen in den nächsten vier Partien durchweg auf machbare Gegner und müssen nun endlich punkten. Trainer Torsten Frings redet sein Team vor diesen Aufgaben jedoch erst einmal klein.

Ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga verheißt derzeit nichts Gutes für Darmstadt 98. Sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und Werder Bremen, gar acht bis zum HSV am rettenden Ufer. In der Fremde haben die Lilien auch nach 21 Spieltagen noch immer nicht einen einzigen Punkt geholt, insgesamt sind es gerade einmal zwölf. Machen wir uns nichts vor: So sieht die Statistik eines Absteigers aus. Die berühmten letzten Strohhalme zum daran Festklammern werden immer kürzer und rutschiger.

Direkte Duelle im Tabellenkeller

"Totgesagte leben länger", hörte man in den vergangenen Wochen dennoch nicht nur von Terrence Boyd nach dem Sensations-Sieg gegen Borussia Dortmund. Irgendwann müssen den Worten der Walking Dead aber auch weitere Taten folgen. Und zwar: jetzt – oder nie. Lässt man den Blick nämlich von der Tabelle auf den Spielplan schweifen, stellt man fest, dass die nächsten vier Darmstädter Gegner allesamt nicht aus der Feinkost-Abteilung der Liga stammen.

Der FC Augsburg (13.) und der FSV Mainz 05 (12.) werden demnächst am Böllenfalltor vorstellig, auswärts geht es zu Werder Bremen (16.) und dem VfL Wolfsburg (14.). Im Vergleich zu den vergangenen vier Duellen gegen Köln (7.), die Frankfurter Eintracht (5.), den BVB (3.) und Hoffenheim (4.) geradezu Laufkundschaft. "Wenn du gegen Dortmund spielst, kannst du dich zeigen und auch persönlich für positive Schlagzeilen sorgen. Jetzt aber haben wir Spiele, die nicht so im Fokus stehen", beschrieb Trainer Torsten Frings die wohl entscheidende Phase dieser Spielzeit.

Frings sieht Lilien als klarer Außenseiter

Denn während der Puls des allgemeinen Sportschau-Zuschauers bei der Ankündigung des Spiels zwischen den Lilien und dem FC Augsburg wohl nur in homöopathischen Dosen steigen wird, sind die Darmstädter endgültig im roten Bereich angekommen. Ein Sieg gegen das Ex-Team von Ex-Trainer Dirk Schuster ist am Samstag (15.30 Uhr) quasi Pflicht, um dann mit Schwung in die folgenden Aufgaben zu gehen und wenigstens eine Minimalchance auf den Klassenerhalt zu haben.

"Wir haben gegen die Eintracht, Dortmund und Hoffenheim gut ausgesehen. Es ist eine Entwicklung erkennbar, diesen Weg müssen wir in den kommenden Wochen weitergehen", forderte Frings. Dieser Weg jedoch, er wird kein leichter sein, wie der Lilien-Coach fast im gleichen Atemzug betont: Trotz der tabellarischen Nähe sieht er selbst Gegner wie den FCA oder Werder Bremen sportlich meilenweit entfernt. "Wenn wir denken, dass die nächsten Spiele mit diesen Gegnern auf Augenhöhe sind, dann machen wir einen Riesenfehler."

Sam und Rosenthal angeschlagen

Damit das nicht passiert und die Lilien bei aller personeller Unterlegenheit zumindest in Bestbesetzung antreten können, wurden zwei der wichtigsten Offensivkräfte im Training am Dienstag in Watte gepackt. Jan Rosenthal und Sidney Sam plagten nach der Niederlage in Hoffenheim muskuläre Probleme. Sie bekamen deshalb eine Laufeinheit verschrieben. "Wir brauchen die Spieler fürs Wochenende und gehen deshalb kein Risiko ein", erklärte Frings.

Sein Spieler Sam hatte bereits am Abend zuvor im hr-heimspiel! kundgetan, dass er mit deutlich mehr Optimismus in die anstehenden Aufgaben geht. "Wir werden in den nächsten Spielen unsere Punkte holen", versprach er. Es wird auch höchste Zeit.