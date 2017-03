Personalnot? So schlimm ist es noch nicht. Aber auf dem Trainingsplatz von Darmstadt 98 ist derzeit mehr Platz als sonst. Für den lange verletzten Denys Oliinyk bietet sich dadurch aber auch eine Chance.

Torsten Frings kann es noch. Auch wenn der Trainer von Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 seine aktive Karriere vor rund vier Jahren beendet hat: Kicken geht nach wie vor. Davon überzeugten sich am Dienstag seine Profis und eine Handvoll Zuschauer, die trotz strömenden Regens den Auftakt in die neue Lilien-Trainingswoche begutachteten. Trainingsspielchen, Spielaufbau, Bälle verteilen? Für den 40-Jährigen immer noch kein Problem.

"Das einzige, was gebrannt hat, war meine Lunge", gab er anschließend mit einem kleinen Schuss Selbstironie zu. "Ich bin Fußballer durch und durch gewesen. Aber ich weiß auch, dass ich mit den Jungs nicht mehr mithalten kann. Trotzdem macht es Spaß, immer mal wieder mitzukicken."

Nationalspieler und Rekonvaleszenten fehlen

Die Tatsache, dass Frings an der Seitenlinie und im Mittelkreis zu finden ist, zeigt aber auch: Bei den Südhessen ist zu Beginn dieser Länderspielpause Improvisation angesagt. Die Nationalspieler Patrick Banggaard (Dänemark U21), Artem Fedetskyy (Ukraine), Mario Vrancic (Bosnien-Herzegowina) und Wilson Kamavuaka (Kongo) sind mit ihren Auswahlteams unterwegs. Aytac Sulu (Rückenprobleme), Jan Rosenthal (muskuläre Probleme) und Peter Niemeyer (Sehnenreizung) können verletzungsbedingt nur individuell oder gar nicht trainieren.

Die knapp zweiwöchige Pause bis zum nächsten Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig am 1. April will und muss man bei den 98ern in erster Linie also zum Regenerieren nutzen. Nach dem Testspiel bei Verbandsligist VfB Ginsheim am Mittwoch (16.30 Uhr) und einem freien Wochenende startet dann am kommenden Montag eine durchgängige Trainingswoche inklusive Vorbereitung auf den Tabellenzweiten.

Oliinyk vor Testspiel-Comeback

Das Testspiel soll in dieser Planung allerdings mehr als bloß den Charakter eines Lückenfüllers haben. Neben der Integration von fünf U19-Akteuren, denen Frings eine Möglichkeit geben möchte, "sich zu zeigen und mit den Profis zu spielen", wird diese Partie vor allem für Denys Oliinyk ein wichtiger Test. Der ukrainische Offensivspieler kommt nach einer Meniskusverletzung und vier Monaten Pause zu einem Mini-Comeback. "Er wird mal wieder schnuppern", so Frings. "Wir wollen ihm eine Halbzeit geben."

Es sind ohnehin die Personalfragen, die das Geschehen in Darmstadt in diesen Tagen maßgeblich beeinflussen. Neben Sulu ("Wir hoffen, dass er Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann"), Rosenthal ("Ihn wollen wir von Tag zu Tag näher ranführen") und Niemeyer ("Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag schauen") geht es dabei auch um Namen wie Banggaard oder Markus Steinhöfer.

Noch keine Aufstellungs-Experimente

Manch einer vermutete in der Startelf-Nominierung der beiden am vergangenen Wochenende einen Fingerzeig in Richtung Zukunft. Bastelt Frings bereits am Darmstadt 98 der nächsten (Zweitliga-) Saison? Dem Trainer gehen solche Gedankenspiele zu schnell. "Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, wir testen jetzt für nächstes Jahr", sagte er. "Wir spielen noch in der Bundesliga und wollen versuchen, mit der bestmöglichen Mannschaft zu spielen." Frings selbst wird dieser Mannschaft als Aktiver höchstwahrscheinlich nie angehören. Auch wenn er immer noch ganz gut kicken kann.