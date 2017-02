Marcel Heller sieht die Lilien noch lange nicht am Boden.

Marcel Heller sieht die Lilien noch lange nicht am Boden. Bild © Imago

Eine Niederlage als Mutmacher: Der Darmstadt 98 ist trotz des 0:2 in Hoffenheim guter Dinge. Offensivmann Marcel Heller erklärt, warum es noch mit dem Klassenerhalt der Lilien klappen kann.

Ein bloßer Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga weist den SV Darmstadt 98 am 21. Spieltag als großen Verlierer im Kampf um den Klassenerhalt aus. Selbst 0:2 bei der TSG Hoffenheim verloren, während die unmittelbare Konkurrenz aus Ingolstadt und Bremen dreifach punkten konnte. Der Rückstand des Schlusslichts auf den Relegationsrang ist damit auf sieben Zähler angewachsen. Bei bisher ergatterten 12 Pünktchen in dieser Spielzeit eine Menge Holz. Der gefühlte Abstieg?

Nicht wie ein Absteiger

Mitnichten. Bei den Darmstädtern ist trotz – oder gerade wegen – der Pleite im Kraichgau die Hoffnung auf ein erneutes Wunder am Leben. "Ich denke, wir haben uns gut verkauft gegen einen Gegner, der in diesem Jahr um die Champions League spielt", sagte Offensivmann Marcel Heller am Sonntag rückblickend.

Tatsächlich präsentierte sich das Team von Trainer Torsten Frings tags zuvor beim Tabellenvierten nicht wie ein Absteiger. "Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, die wir einen Tick konsequenter hätten ausspielen können", meinte Heller. Doch statt der möglichen Führung, reichte Hoffenheim auf der Gegenseite eine kurze Druckphase, um durch Andrej Kramaric zuzuschlagen (64.). Abermals Kramaric machte in der Nachspielzeit per Strafstoß die zehnte Darmstädter Niederlage im zehnten Auswärtsspiel dieser Saison perfekt.

Gegner auf Augenhöhe

Dass hinterher TSG-Trainer Julian Nagelsmann und der frühere Lilien-Torjäger Sandro Wagner dennoch lobende Worte für den beherzten Auftritt der Gäste fanden, sei schön und ein Zeichen für die positive Entwicklung, erklärte Heller. Man habe in Hoffenheim und besonders beim vorangegangenen 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund Zeichen setzen können. "Wenn wir an diese Leistungen anknüpfen, auch spielerisch, und uns Chancen herausspielen, bin ich guter Dinge, dass wir uns belohnen und punkten werden", so der 31-Jährige.

Allzu lange Zeit lassen sollten sich die Südhessen damit aber nicht. 13 Spiele sind noch zu gehen, 39 Punkte zu vergeben. Gute 20 davon müssten es für die Lilien auf jeden Fall sein, will man eine realistische Chance auf den Klassenverbleib haben. "Jetzt kommen Gegner, die ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind", meinte Heller mit Blick auf die folgenden Aufgaben gegen Augsburg, Bremen, Mainz und Wolfsburg. "Es werden gefährliche Spiele", prophezeite der Flügelflitzer.

Einfach genießen

Der ganz große Druck lastet trotz der prekären Tabellensituation dennoch nicht auf den von vielen schon abgeschriebenen Darmstädtern. Heller will seine womöglich letzten Partien im Trikot der Lilien daher einfach genießen und bis zum Ende kämpfen. "Wenn es reicht, ist es super und wenn es nicht reicht, wollen wir uns nicht vorwerfen lassen, nicht alles dafür getan zu haben", appellierte der Angreifer. Das Spiel in Hoffenheim soll Mut machen.