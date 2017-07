Die kommenden Gegner heißen für die Lilien Bielefeld statt Bayern und Duisburg statt Dortmund. Aber das juckt in Darmstadt niemanden mehr: Eine Woche vor dem Rundenstart sind die Hausaufgaben gemacht, die Stimmung ist prächtig.

Wer die offizielle Saisoneröffnung in Darmstadt erlebt hat, könnte fast meinen, die Südhessen hätten den Wiederaufstieg in die Bundesliga schon in der Tasche. Spätestens als sich am Donnerstagabend die Überraschungsgäste Hamit Altintop und Artur Sobiech der Menge präsentierten, schossen tausende Fans im Stadion am Böllenfalltor durch die Decke. Nur zur Erinnerung: Der SV98 ist gerade abgestiegen.

Nach einem trotz schwerwiegender Abgänge erfolgreichen Transfersommer sind die jüngsten Personalentscheidungen die Kirsche auf der Torte für alle, die es mit den Lilien halten. Da ließ es sich auch Jérôme Gondorf nicht nehmen, aus der Ferne seine Glückwünsche zu übermitteln. "Schön, dass du den Weg mit den Lilien weitergehst", schrieb der Ex-Darmstädter und Neu-Bremer auf Facebook an Altintop, der unter lautstarkem Applaus seine Vertragsverlängerung bis 2018 verkündet hatte. Nicht nur für Präsident Rüdiger Fritsch war das ein "Gänsehautmoment".

Altintop als Fixpunkt der Mannschaft

Mit Altintop hat Trainer Torsten Frings seinen Fixpunkt in der Mittelfeldzentrale wieder, der Ex-Münchener und -Madrilene ist neben Kapitän Aytac Sulu als Anführer eingeplant. Altintop strahlt Autorität aus und noch wichtiger: Er ist auch mit 34 Jahren noch in der Lage, ein Spiel zu diktieren. "Er hat schon in der vergangenen Spielzeit gezeigt, dass er mit seiner Erfahrung, Spielstärke und Persönlichkeit eine ganze Mannschaft mitreißen kann", frohlockte Frings.

Dass nebenbei mit Artur Sobiech ein bundesligaerfahrener Stürmer verpflichtet wurde, rundete den Gesamteindruck ab. Der langjährige Hannoveraner unterschrieb für zwei Jahre, er wird sich mit Terrence Boyd um den Platz im Sturmzentrum streiten. Sein Empfehlungsschreiben umfasst immerhin 18 Tore in der höchsten deutschen Spielklasse.

Bundesliga-Erfahrung ohne Ende

Die Achse Sulu-Niemeyer-Altintop-Großkreutz-Rosenthal-Sobiech dürfte nicht nur Online-Manager-Spielern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Sie gilt in einer 2. Liga ohne die Big Player vergangener Jahre wie Stuttgart oder Hannover auch als Maßstab: Auf dem Papier muss sich diese Mannschaft vor niemandem verstecken – nicht vor Ingolstadt, nicht vor Braunschweig und nicht vor Union Berlin. Wie der neu zusammengestellte Kader harmoniert, wird sich freilich erst zeigen.

Während die Verantwortlichen naturgemäß auf die Euphoriebremse treten, sind viele Fans seit Donnerstagabend nur noch mit dem Lasso einzufangen. Von "Träum ich? Ist das geil." über "Ich krieg immer noch Gänsehaut" bis zu nicht ganz ernst gemeinten Forderungen nach dem Europapokal deckten die Reaktion auf Twitter das gesamte Spektrum der Ekstase ab. Von den schwerwiegenden Abgängen wie Gondorf, Marcel Heller oder Mario Vrancic redet derzeit niemand mehr in Darmstadt.