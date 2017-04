Das ist ein Transfer-Hammer: Kevin Großkreutz wechselt zu Darmstadt 98. Trainer Torsten Frings hat sich den Weltmeister gewünscht, Präsident Rüdiger Fritsch wird sich am Mittag zu dem Deal äußern.

Für die einen ist er ein Skandalprofi, für die anderen einer der letzten echten Typen im Profifußball: Kevin Großkreutz wagt nur wenige Wochen nach seinem Rauswurf beim VfB Stuttgart einen Neuanfang bei Darmstadt 98. Wie die Lilien am Dienstagmorgen bestätigten, hat sich der Verein mit dem 28-Jährigen auf einen Wechsel zur kommenden Saison geeinigt. Präsident Rüdiger Fritsch wird sich um 12 Uhr in einer spontan einberufenen Pressekonferenz zu dem Deal äußern.

Zweijahres-Vertrag für Großkreutz

"Ich freue mich riesig auf Darmstadt 98. Torsten Frings hat sich sehr um mich bemüht", sagte Großkreutz in einer ersten Stellungnahme. "Wie bei all meinen vorherigen Clubs werde ich alles dafür tun, dass wir gemeinsam Erfolg haben werden." Der Weltmeister von 2014 unterschreibt in Darmstadt einen Vertrag bis Sommer 2019.

Der gebürtige Dortmunder, dessen Vertrag in Stuttgart nach einem folgenschweren nächtlichen Ausflug inklusive Schlägerei und Bordellbesuch mit Jugendspielern Anfang März aufgelöst worden war, stand auf dem Wunschzettel von Trainer Torsten Frings ganz oben. Großkreutz soll als Führungsspieler mithelfen, den Darmstädter Neuaufbau in der 2. Liga voranzutreiben.

"Ich bin überglücklich und unheimlich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie ihn nach Darmstadt zu holen", so Frings. "Kevin verfügt über eine unfassbare Erfahrung, ist Weltmeister, hat auf absolutem Top-Niveau gespielt - und ich habe in den Gesprächen gespürt, wie heiß er auf diese neue Herausforderung ist."

Großkreutz mit schnellem Comeback

Die Ankündigung von Großkreutz, nach dem wenig ruhmreichen Ende beim VfB mit dem Profifußball erst einmal nicht zu tun haben zu wollen, hat sich damit nach nur wenigen Wochen erledigt. "Das ist der richtige Schritt für mich."

Wann der ehemalige Nationalspieler in Darmstadt offiziell vorgestellt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein baldiger Besuch des langjährigen BVB-Spielers würde sich aber lohnen: Am Sonntag (17.30 Uhr) treffen die Lilien auf Großkreutz' Lieblingsgegner Schalke 04.

