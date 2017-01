Torsten Frings hat am Dienstag erstmals ein Training als Bundesliga-Cheftrainer geleitet. Nervös wirkte der Coach von Schlusslicht Darmstadt 98 bei seiner Premiere aber nicht.

Torsten Frings war völlig in sich gekehrt, als er mit einiger Verzögerung endlich seine "Mission Impossible" starten durfte. Seelenruhig beobachtete der neue Chefcoach von Darmstadt 98 um 15.34 Uhr den Trainingsauftakt des Bundesliga-Schlusslichts - und war von den ersten Erfahrungen als verantwortlicher Trainer mehr als angetan.

"Es hat sich super angefühlt. Die Jungs freuen sich total auf die Rückrunde, alle sind heiß", sagte der frühere Nationalspieler nach seiner Premiereneinheit. "Die Mannschaft ist ein Team, jeder brennt für den Verein."

200 Fans beim Auftakt dabei

Bereits um 14.44 Uhr hatte er mit seinem Trainerteam die ersten Übungsstangen aufgestellt, wegen des Laktattests seiner Schützlinge zog er sich dann aber noch einmal in den Kabinentrakt zurück. Als es dann endlich losging, spendeten rund 200 Trainingskiebitze aufmunternden Applaus.

Unterstützung kann Frings durchaus gebrauchen, denn die Aufgabe, die ihm der am 5. Dezember entlassene und am Dienstag in Kaiserslautern vorgestellte Vorgänger Norbert Meier hinterlässt, ist gewaltig. Rang 18 und acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer sind nicht gerade das, was man sich als Trainernovize im harten Bundesliga-Business zum Einstand wünscht.

"Müssen uns nicht beerdigen"

Dennoch begann Frings seine knifflige Rettungsaktion am Dienstag - vielleicht auch deshalb - voller Tatendrang und war um Optimismus bemüht. "Alle wissen, dass es schwer wird, aber wir müssen uns nicht beerdigen. Wir müssen dem Ziel Klassenerhalt in den nächsten sechs Monaten alles unterordnen", sagte er. "Es geht um Tugenden wie Glaube, Kraft, Wille. Die müssen wir der Mannschaft einimpfen."

Weitere Informationen Sulu spürt positive Stimmung Aytac Sulu hat nach dem Trainingsauftakt des SV Darmstadt 98 am Dienstag neuen Mut versprüht. "Es herrscht eine positive Stimmung auf dem Platz", sagte der Kapitän der Lilien. Den neuen SV98-Trainer Torsten Frings lobte Sulu für dessen Tatendrang. "Man sieht, dass er ein junger, hungriger Trainer ist. Es gibt Trainer, die diese Aufgabe nicht annehmen. Da muss man schon Eier in der Hose haben." Um den Abstieg zu verhindern, wollen die Südhessen eine Rückrunde spielen, die "Darmstadt-like" sei, so Sulu.

Nur als Retter will der Vize-Europameister von 2008 aber nicht gesehen werden. "Mir war wichtig, dass man perspektivisch denkt und ich nicht nur als Feuerwehrmann geholt wurde, sondern um zu helfen, etwas aufzubauen", hatte Frings, der bei den Lilien einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterzeichnet hatte, bereits bei seiner offiziellen Vorstellung am 29. Dezember geäußert.

Der Traum von einer weiteren Bundesliga-Saison lebt

Frings will auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt einen ganz engen Draht zu seinen Schützlingen aufbauen. "Ich möchte ein Trainer sein, der sehr nahe an der Mannschaft ist. Wenn die Spieler dem Trainer vertrauen, dann gehen sie für ihn durchs Feuer", äußerte der Vater zweier Töchter, der erst nach der Absage des Wunschkandidaten Holger Stanislawski in den Fokus der Verantwortlichen gerückt war. Von einem Makel der zweiten Wahl wollen aber weder Frings noch Vereinspräsident Rüdiger Fritsch etwas wissen.

"Wir sind kein Rettungsfall, wir sind auf dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Es geht darum, unseren Traum weiterzuleben - eine dritte Saison in der Bundesliga", sagte Fritsch, und Frings ergänzte: "Alle wissen um die Schwere der Aufgabe. Aber wir haben den Mut, das anzupacken." Der Anfang wurde am Dienstag gemacht.