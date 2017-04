Für den SV Darmstadt 98 rückt der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga immer näher. Am Mittwoch verloren die Lilien ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Die Partie endete 0:2 (0:1). Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) erzielten die Treffer.

Die sonst so heimstarken Lilien kämpften am Mittwochabend vor 16.200 Zuschauern im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor zwar aufopferungsvoll, waren letzten Endes aber chancenlos. Der Abstieg für das Team von Trainer Torsten Frings rückt damit immer näher.

Bellarabi, Volland, Brandt - Tor

Die bis dato seit fünf Spielen sieglosen Gäste übernahmen frühzeitig die Kontrolle und wurden schon nach einer Viertelstunde belohnt. Nach einer tollen Kombination über Karim Bellarabi und Volland lauerte Brandt am Elfmeterpunkt und überwand Darmstadt-Keeper Michael Esser mit einem Flachschuss.

Bis auf einen Schuss von Kai Havertz aus der Nahdistanz (38.) hatte die Bayer-Offensive vor dem Wechsel nicht mehr viel zu bieten. Die Darmstädter dagegen hatten Pech, dass ein Freistoß von Mario Vrancic (41.) an die Latte ging. Zuvor war Vrancic von Ömer Toprak kurz vor der Strafraumgrenze gefoult worden. Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte bei der Millimeterentscheidung ein gutes Auge.

Lilien im Elfer-Glück

Sieben Minuten nach der Pause hätte der jüngste Bundesliga-Referee nach einem Foul von Darmstadts Fabian Holland an Volland allerdings auf Strafstoß entscheiden müssen. Nur wenig später holte der Bayer-Stürmer nach einer Brandt-Vorlage das Versäumte nach. Mit einem Drehschuss gelang ihm sein fünftes Saisontor. Danach kontrollierte Bayer das Spiel.

