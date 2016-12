Wie Kinder auf die Bescherung warten die Fans von Darmstadt 98 auf den neuen Trainer. Nach der Niederlage der Lilien in Berlin wurde klar: Der Neue könnte ein verspätetes Weihnachtsgeschenk werden.

Es waren viele Einflüsse, die den Mittwochabend im Berliner Olympiastadion geprägt haben. Zunächst das Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt auf dem rund sieben Kilometer entfernten Breitscheidplatz: ein langer, inniger Moment des Schweigens von Profis auf dem Platz und Fans auf den Rängen, in dem die meisten der knapp 32.000 Zuschauer Smartphones oder Feuerzeuge in die Luft hielten und so ein helles Lichtermeer voller Hoffnung und Zuversicht erzeugten. Als Zeichen gegen Terror, als Zeichen gegen Angst.

Dann kam der sportliche Part, in dem Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98, nicht nur 0:2 (0:0) gegen Hertha BSC verlor, sondern auch ein Déjà-vu-Erlebnis hatte. Wie schon gegen Rekordmeister Bayern München hielten die Südhessen lange Zeit gut mit, wurden dann aber durch ein Traumtor des Gegners auf die Verliererstraße umgeleitet. Diesmal war es Marvin Plattenhardt, der einen Freistoß aus knapp 30 Metern Entfernung auf direktem Wege in den Darmstädter Torwinkel jagte (53.). Das 2:0 durch Salomon Kalou 13 Minuten später machte den Kohl auch nicht mehr fett.

Spätestens Anfang Januar muss der neue Coach da sein

Nach dem Abpfiff war aus hessischer Sicht dann ohnehin nur noch eine Frage interessant: Wer wird neuer Trainer des SV98 - und wann wird dieser offiziell vorgestellt? Präsident Rüdiger Fritsch will sich bei der Suche nach einem Nachfolger des am 5. Dezember entlassenen Norbert Meier nicht unter Druck setzen lassen.

Moment des Gedenkens vor dem Anpfiff Bild © Imago

"Ob die Präsentation nun heute oder morgen passiert oder ob wir erst in Ruhe Weihnachten feiern, wird man sehen", hatte der 55-Jährige unmittelbar nach dem Spiel gesagt. "Wir sind konzentriert an der Sache dran." Trainingsbeginn ist am 3. Januar, drei Tage später geht es ins Trainingslager nach Spanien. Spätestens bis dahin soll beim Tabellenletzten Klarheit herrschen. Als Top-Kandidat gilt nach wie vor der frühere St.-Pauli-Coach Holger Stanislawski, aber auch andere Übungsleiter wie Sandro Schwarz oder Michael Frontzeck sind nach wie vor in der Verlosung.

"Ein stinknormales Ergebnis"

Für Interimstrainer Ramon Berndroth ist das Abenteuer Bundesliga vorerst beendet, der 64-Jährige kehrt ins Nachwuchsleistungszentrum des Vereins zurück. Dass er lediglich während der Partien gegen Freiburg (0:1), München (0:1) und Berlin (0:2) an der Seitenlinie steht, war von Anfang an klar kommuniziert. Zwar haben die Lilien unter ihm weder Punktgewinn noch Torerfolg feiern können, den Weg zurück zu alten Stärken haben sie trotzdem gefunden.

"Für mich war das ein stinknormales Ergebnis, wenn Darmstadt 98 ein Auswärtsspiel bei einer Spitzenmannschaft der Bundesliga bestreitet. Das Problem für uns ist nur die Summe der Niederlagen", sagte Berndroth nach dem Abpfiff. Dennoch sah er auch positive Seiten: "Mit der ersten Halbzeit war ich nicht unzufrieden, wir hatten ein solides Abwehrverhalten."

Das größte Problem: die Torausbeute

Dafür hapert es momentan in der Offensive, die Torflaute der Südhessen hält nun schon seit gut 450 Minuten an. Letzter Torschütze mit einer Lilie auf der Brust war Marcel Heller, als er Ende November auf Schalke zum zwischenzeitlichen 1:0 (Endstand 1:3) getroffen hatte. "Aber wenn du unten drin stehst, gehen die nicht so einfach rein", sagte Kapitän Aytac Sulu nach der Niederlage in Berlin mit Blick auf die mangelnde Chancenverwertung. "Da haben wir auch einfach Pech im Moment, aber ich hoffe, dass es sich bald zu unseren Gunsten wendet in der Rückrunde."