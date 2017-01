Im Trainingslager in Südspanien will Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 einen Weg aus der Krise finden. Dabei setzt Neu-Trainer Torsten Frings auf alte Tugenden – und hat jede Menge Baustellen zu bearbeiten.

Die Hüfte ist nach dem Weihnachtsurlaub normalerweise die größte Problemzone. Doch Darmstadts neuer Trainer Torsten Frings muss bei seinen Lilien im anstehenden Trainingslager wohl vor allem einen guten Meter weiter oben ansetzen. Denn nach nur acht Punkten aus 16 Spielen und der verheerenden Niederlagenserie (kein Zähler seit 22. Oktober) muss der Coach die Lilien vor allem mental auf die schwere Aufholjagd nach der Winterpause einstellen.

Teamgeist, Leidenschaft, Wille – all diese Aspekte spielen sich vor allem im Kopf ab. Doch nicht nur aus psychologischen Gründen ist der Kopf eine Lilien-Baustelle. Auch die in den vergangenen Jahren fast schon sprichwörtliche Lufthoheit ist den 98ern abhanden gekommen. Vorne gibt es kaum mehr Kopfball-Tore, hinten ist man keineswegs sicher bei hohen Bällen. Also noch eine Baustelle. Genauso wie die Konterstärke, die Kompaktheit und, und, und…

Co-Trainer weiter gesucht

Es gibt eine Menge zu tun für Frings, der mit seinem Team bis zum 13. Januar im Trainingslager in Südspanien weilt. In San Pedro del Pinatar ist ein straffes Programm geplant. Gleich nach der Ankunft am Freitag gab es eine Laufeinheit, im Laufe der Woche stehen dann zwei Trainingsspiele gegen den Drittligisten Preußen Münster und den belgischen Spitzenclub KRC Genk auf dem Programm.

"Die Bedingungen sind gut. Jetzt liegt es an uns, etwas daraus zu machen", sagte Mittelfeldspieler Sandro Sirigu am Abend. Nach zwei anstrengenden Tagen mit Hallenturnier und Anreise steigen die Lilien am Samstag richtig ins Training ein. "Wir haben uns jetzt erst einmal die Müdigkeit rausgelaufen, morgen geht es dann in aller Frische weiter."

Die Trainingsstätte der Darmstädter in Spanien. Bild © Christian Adolph, hr-sport

Für den Trip stehen bis auf den langzeitverletzten Denys Oliynyk alle Spieler zur Verfügung. Auch der rekonvaleszente Felix Platte saß am Freitag im Flieger, genauso wie Markus Steinhöfer, der sich weiter beim SV98 präsentieren darf. Einzig Jan Rosenthal reist wegen der Geburt seiner Tochter einen Tag später an. Ob noch Neuzugänge zur Mannschaft stoßen, ist offen. Nur einer sollte möglichst bald kommen: Ein Co-Trainer, der fehlt Frings nämlich auch noch.