In der Hinrunde top, in der Rückrunde eher Flop – so lief die vergangene Saison für Marcel Heller. Dieses Mal soll es anders werden. Damit der Mittelfeldspieler seinem SV Darmstadt 98 im Abstiegskampf endlich helfen kann.

"Ich hatte in der Hinrunde ein sehr gutes halbes Jahr, in der Rückrunde weniger", sagte Heller am Donnerstag, rund 48 Stunden vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, gleichermaßen dem Ende der Winterpause. "Viele Mannschaften hatten sich damals auf mein Spiel eingestellt. Jetzt wäre es schön, wenn es in der Rückrunde genauso klappt wie in der Hinrunde im vergangenen Jahr."

Rückblick: Mit sechs Treffern und zwei Vorlagen hatte Heller einen großen Anteil daran, dass der SV98 nach dem sensationellen Aufstieg bereits vor Weihnachten direkten Kurs auf den Klassenerhalt genommen hatte. Unvergessen bleibt sein Doppelpack beim 2:2 gegen Hannover 96 am ersten Spieltag.

Doch nach dem Winter geriet der Motor des Flügelsprinters ins Stottern, zu den acht Torbeteiligungen kamen "nur" noch drei Vorbereitungen hinzu. Nun sind die Hoffnungen groß, dass es in dieser Saison genau andersherum verläuft – vor allem beim 30-Jährigen selbst.

Sidney Sam – Hellers neuer Konkurrent auf dem Flügel

"Das ist mein Ziel, der Anspruch an mich selbst", sagte Heller. "Ich weiß, was ich für eine Qualität besitze." Ihm persönlich sei es allerdings egal, in welcher Form er der Mannschaft nach nur acht Punkten aus bislang 16 Partien im Abstiegskampf helfe. "Eine Vorlage, ein direktes Tor, nach hinten arbeiten" – der Mittelfeldspieler will sich angesichts des drohenden Abstiegs voll in den Lilien-Dienst stellen.

Die Partie gegen Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) wird für ihn und seine Teamkollegen die letzte Gelegenheit, die Hinrunden-Bilanz aufzubessern. Anschließend soll aus dem einstigen Hinrunden-Heller – aktuell ein Tor und ein Assist – ein Rückrunden-Heller werden.

Dass ihm Neuzugang Sidney Sam vorher seinen Platz auf dem Flügel vor der Nase wegschnappen könnte, ist für Heller keine Option. "Ist doch gut, wenn Konkurrenz da ist", begrüßte er die Leihgabe von Ligakonkurrent Schalke 04. "Aber ich bin mir meiner Qualität bewusst und habe das in der Bundesliga oft genug gezeigt. Ich werde mich nicht hinsetzen und sagen: Ein neuer Spieler ist da, jetzt muss ich Angst haben. Wenn ich meine Qualität abrufe, wird es schwer sein, an mir vorbeizukommen."