Auf Obama-Hype folgt Abstiegskampf: Darmstadt 98 will am Samstag bei der TSG Hoffenheim für die nächste Überraschung sorgen. Einen seiner Stürmer motiviert Trainer Torsten Frings mit deutlicher Kritik.

Erst der mehr als überraschende Heimsieg gegen Borussia Dortmund, nun die Gewissheit, Ex-US-Präsident Barack Obama zu den eigenen Twitter-Followern zählen zu dürfen: Rund um Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 gibt es in diesen Tagen eine positive Schlagzeile nach der anderen. Ein Zustand, der in den Augen von Torsten Frings auch nach dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) gerne andauern darf – und den der Trainer sichtlich genießt.

"Super, oder? Wir freuen uns natürlich, Barack ist herzlich Willkommen", kommentierte der 40-Jährige die vom hr-sport recherchierte und veröffentlichte Geschichte. "Aber er soll früh genug Bescheid sagen, damit wir die ganzen Sicherheitsvorkehrungen treffen können." Frings' mit einem Augenzwinkern versehene Befürchtung: Während des Spiels werde Obama der einzig zugelassene Stadionbesucher sein. Immerhin: Auch bei den Spielern sorgt die rätselhafte Verbindung zwischen dem früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem SV98 für gute Laune.

Besonderes Spiel für Colak

"Die finden das natürlich gut, weil das auch wieder eine gute Schlagzeile ist", so der Trainer. Mit Antonio Colak legt einer der beiden Torschützen vom 2:1-Coup gegen den BVB noch einen drauf: "Ich hoffe, dass wir nicht nur dadurch Schlagzeilen machen werden, sondern auch durch andere Dinge – durch Tore, Punkte, Siege." Am liebsten schon gegen Colaks Stammclub Hoffenheim, von dem er noch bis zum Sommer an die Lilien ausgeliehen ist. Aber nicht nur deshalb steht der 23-Jährige im Blickpunkt.

Frings, für den die TSG "sehr variabel und offensivstark" ist und zu Recht im oberen Tabellendrittel zu finden sei, muss sich beim Thema Aufstellung zwischen Colak und dem anderen Torschützen vom Dortmund-Spiel entscheiden: Terrence Boyd. Um ein Haar wäre der US-amerikanische Angreifer noch vor seinem Tor zum 1:0 ausgewechselt worden. Wenige Minuten vorher hatte Frings Colak zum Warmmachen geschickt.

Frings kritisiert und motiviert Boyd

"Ich war nicht einverstanden mit Terrence. Die Wege, die er machen sollte, hat er nicht gemacht", begründete der Coach nun seine Art der Motivation von der Seitenlinie. "Dann hat er noch zwei Minuten mit Sidney (Sam; d. Red.) rumdiskutiert, während Dortmund einen Angriff startet. Das geht nicht", so Frings weiter. Auf dem Platz müssten alle hundertprozentig konzentriert sein und an die Mannschaft denken.

"Wenn sich da einer rausnimmt – oder nicht das macht, was verlangt wird – dann muss man schnell reagieren. Gott sei Dank hat er das Tor gemacht. Das war ein kleiner Befreiungsschlag, danach war er top drauf." Völlig egal, ob die Lilien am Samstag in Sinsheim zunächst mit Colak oder Boyd stürmen werden – jeder von ihnen will einzig und allein eines: für noch mehr positive Schlagzeilen sorgen.