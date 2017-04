Der Abstieg des SV Darmstadt 98 ist auch nach dem Sieg gegen Schalke 04 nur eine Frage der Zeit. Doch mit dem Überraschungserfolg haben die Lilien noch einmal für einen denkwürdigen Bundesliga-Abend am Bölle gesorgt.

Es war wenige Sekunden nach der Partie zwischen Darmstadt 98 und dem FC Schalke 04 als dieses spezielle Lilien-Feeling noch einmal durchs Stadion am Böllenfalltor schwappte. Da war er wieder, der Glaube ans nächste Wunder, das nächste Märchen, mag es noch so absurd und weit entfernt wirken. "Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr", sangen diejenigen der 17.400 Zuschauer, die es mit Blau-Weiß und nicht mit Königsblau hielten. Sie feierten am Ostersonntag einen unerwarteten 2:1-Erfolg, eine weitere Woche Nicht-Abstieg und ein bisschen auch sich selbst. Eine Stadt, in der man sich auch nach fast zwei Jahren Liga-Zugehörigkeit jedes Wochenende zwicken muss, um zu glauben, dass Darmstadt in der Bundesliga spielt.

Jerome Gondorf war es, der zuvor in der Nachspielzeit den Siegtreffer für den SV98 erzielt hatte. "Ich stand am langen Pfosten und habe einen Roy Makaay gemacht", sagte der 28-Jährige später grinsend über sein Tor. Der Mittelfeldarbeiter war der ideale Held für den Lilien-Sieg. Er spulte nicht nur mit Abstand die meisten Kilometer ab (12,57), sondern kurbelte auf deutlich offensiverer Position als zuletzt das Lilien-Angriffsspiel an und am Ende, da stand er eben goldrichtig.

Noch einmal Bundesliga-Feeling am Bölle

Ohne den Treffer wäre der Klassenerhalt für die Südhessen nicht einmal mehr theoretisch machbar gewesen. Realistisch ist er mit 14 Punkten Rückstand auf den Relegationsrang und nur noch fünf verbleibenden Spielen trotzdem nicht. Das weiß natürlich jeder in Darmstadt, es hinderte Spieler, Trainer und Fans aber nicht daran, an diesem Abend noch einmal für beeindruckende Bundesliga-Atmosphäre zu sorgen. "Wir haben Schalke mit Kampf und Wille besiegt", fasste der starke Marcel Heller kurz und knapp zusammen.

Der Sieg, er war eine Reminiszenz all der kleinen Wunder der vergangenen Lilien-Jubeljahre. Mit viel Einsatz, Kampfgeist und einem Publikum mit Lust auf Fußball. Da flogen die Bierbecher bei fragwürdigen Szenen, da gab es Szenenapplaus bei Tacklings und da drehten die Lilien-Anhänger bei den Schlüsselsituationen durch: Wer die Führung von Mario Vrancic (11.), den gehaltenen Elfmeter von Michael Esser gegen Guido Burgstaller (58.) und natürlich den späten Siegtreffer im Stadion erlebt hat, der weiß, was dieser Stadt, diesem Club fehlen wird, wenn das Abenteuer Bundesliga zu Ende ist.

Schalke kann beste Chancen nicht nutzen

Doch wer das Spiel mit neutralen Augen gesehen hat, der weiß auch, warum der SVD am Ende verdientermaßen den Gang in die zweite Liga antreten wird. Denn obwohl sich Gondorf und Co. am Sonntag einen Dreier wortwörtlich erkämpften, spielerisch verdient hatten sie ihn nicht. 26 Torschüsse gaben die Gäste aus Gelsenkirchen im Laufe der Partie ab (Darmstadt 11). Und das waren keine Schüsse der Kategorie "gingen ungefähr Richtung Tor", sondern vielfach beste Gelegenheiten aus kurzer Distanz. Besonders bei Flanken war die Lilien-Deckung nicht konkurrenzfähig, ein ums andere Mal war Keeper Esser auf sich alleine gestellt. Es war sein Verdienst und ein kleines Wunder, dass nur Coke – natürlich nach einem hohen Ball – für Schalke das Tor traf (75.).

"Das war ein glücklicher Sieg, da müssen wir nicht drum herumreden", gab auch Lilien-Coach Torsten Frings zu. "Wir haben es aber in dieser Saison sehr oft umgekehrt gehabt, waren oft die bessere Mannschaft und haben verloren." Das stimmt zweifellos, es ist aber auch das Schicksal der kleinen Clubs in der Bundesliga. Man muss über sich hinauswachsen und Glück haben, um die Klasse zu halten. Den Darmstädtern wird das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht noch einmal gelingen. Sollte der endgültige Abstieg nächste Woche kommen, dieser Abend wäre ein passender Abschiedsgruß gewesen. Ein letztes Aufblühen.

