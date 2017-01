Offensiv-Verstärkung für die Rückrunde: Darmstadt 98 hat am Samstag Sidney Sam vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Kurz darauf stand der Angreifer beim Testspiel gegen Bochum bereits auf dem Platz und durfte sich über den ersten Sieg freuen.

Weitere Informationen SV98 gewinnt Test gegen Bochum Darmstadt 98 hat am Samstag sein letztes Testspiel des Winters gegen Zweitligist VfL Bochum mit 2:1 (1:0) gewonnen. Jan Rosenthal (14.) und Jérôme Gondorf (72.) erzielten die Tore für Darmstadt, Tim Hoogland hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (57.). Neuzugang Sam feierte sein Debüt und wurde in der 73. Minute eingewechselt. Ende der weiteren Informationen

"Ich freue mich unglaublich, dass Sidney Sam diesen Weg mit uns gehen möchte", sagte SV98-Trainer Torsten Frings. "Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt." Schon beim 2:1-Testspielsieg gegen Zweitligist VfL Bochum kam Sam zu seinem Debüt (siehe Box).

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung", so der Neuzugang. "Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen." Bei den Darmstädtern erhält der 28-Jährige die Rückennummer 33.

Fritsch hofft auf stärkere Offensive

Geht es nach Präsident Rüdiger Fritsch, wird sich die Verpflichtung von Sidney Sam vor allem auf dem Torekonto des SV98 bemerkbar machen. "Ich hoffe, dass wir damit unser Offensivspiel verstärken", sagte er am Samstag dem hr-sport. "Ich denke, dass es uns hilft, Chancen zu kreieren. Das wird Sidney Sam liefern."

Dass ein Wechsel des Offensivspielers zu Eintracht Frankfurt vor rund eineinhalb Jahren wegen auffälliger Nierenwerte geplatzt war, beunruhigt Fritsch nicht: "Wir haben einen Medizincheck gemacht. Soweit ich im Bilde bin, machen wir den sehr ordentlich. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist."

Nationale und internationale Erfahrung

Sam absolvierte 109 Bundesligapartien, in denen er 24 Tore erzielte und 19 weitere vorbereitete. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte der gebürtige Kieler fünf Begegnungen, zudem durchlief er seit der U16 alle deutschen U-Nationalteams. Mit Schalke 04 und Bayer Leverkusen stand er 15 Mal in der Champions League und 16 Mal in der Europa League auf dem Platz. Zudem war Sam für den Hamburger SV und den 1. FC Kaiserslautern aktiv.