Ganz in weiß, dafür aber ohne Blumenstrauß reisen die Lilien am Freitag nach Kaiserslautern. Beim ersten Auswärtsspiel der Saison wollen sich Team und Fans als Einheit präsentieren und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.

Nahezu in Bestbesetzung und unterstützt von rund 4.000 Fans reist der SV Darmstadt 98 zum 1. FC Kaiserslautern. In einer gemeinsamen Aktion wollen Mannschaft und Fans bei der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) auf dem Betzenberg sogar komplett in Weiß auftreten. "Es ist überragend, was unsere Fans immer wieder veranstalten und wie sie uns unterstützen", sagte Trainer Torsten Frings am Donnerstag.

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth kann Frings bis auf Jan Rosenthal, der sich noch im Aufbautraining befindet, auf alle Spieler zurückgreifen. Ob Verteidiger Immanuel Höhn zum Kader gehört, ließ der Coach offen. Höhn hatte vor dem Spiel gegen Fürth erklärt, er wolle zu den Franken wechseln und war aus dem Kader gestrichen worden. Trotzdem soll er - Stand jetzt - bleiben. "Er hat Vertrag und wir wollen ihn nicht abgeben", sagte Frings.

Warnung vor dem Ex-Coach

Obwohl Kaiserslautern mit Ex-Trainer Norbert Meier im ersten Saisonspiel eine Niederlage kassierte, erwartet Frings ein schwieriges Spiel. "Wir können, wenn wir da gewinnen sollten, einen richtig guten Start perfekt machen", sagte der Trainer. Dazu müsse seine Mannschaft aber auch mutiger spielen und energischer die Bälle fordern als noch im ersten Saisonspiel. "Wir haben das diese Woche trainiert, und ich bin sicher, dass das besser wird", sagte Frings.

Auch Außenspieler Sandro Sirigu erwartet ein sehr intensives und hartes Spiel. "Es wird darum gehen, um jeden Zentimeter zu fighten, zu kratzen und zu beißen - also gerade unsere Tugenden", sagte er. "Wir stemmen uns mit aller Macht dagegen und hoffen auf ein positives Ergebnis für uns."

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 04.08.2017, 6.00 Uhr