Mit welchem Kader gehen die Lilien in die zweite Liga?

Trotz des Überraschungserfolgs gegen Schalke 04 stehen bei Darmstadt 98 die Zeichen auf Abstieg. Entscheidend ist nun: Mit welchem Team treten die Lilien in der zweiten Liga an? Eine Zwischenbilanz.

Noch ist das größte Wunder der Darmstädter Fußballgeschichte theoretisch möglich. 14 Punkte trennen die 98er vom Relegationsplatz, 15 Punkte sind in den kommenden fünf Spielen noch zu holen. Man braucht kein mathematisches Genie zu sein, um zu wissen, dass die Chancen dafür marginal sind.

Daher beschäftigen sich Verantwortliche und Fans der Lilien auch schon länger mit anderen Fragen. Wer spielt kommende Saison in Südhessen? Wer ist nicht zu halten? Und welchen neuen Spieler könnte man für das Abenteuer Böllenfalltor begeistern? Dieser Überblick bietet erste Antworten.

Neuzugänge

Die Planungen für den Zweitliga-Kader sind schon in vollem Gange. Wo die Reise hingehen soll? Da haben die Lilien bereits mit dem ersten Neuzugang früh ein eindeutiges Signal gesetzt. Trainer Torsten Frings hat in die Personalie Kevin Großkreutz sehr viel Energie investiert und ihn letztendlich überzeugt, nach Darmstadt zu wechseln. Die Zeichen stehen in der zweiten Liga damit auf "Angriff", denn rein sportlich hat Großkreutz großes Potenzial.

Vertragsverlängerungen

Auch in Sachen Vertragsverlängerungen haben die 98er bereits vorzeitig Spieler binden können. Als erste Stammkraft hat sich Sandro Sirigu für den Darmstädter Weg entschieden. Der 28-Jährige verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2019. Er ist einer der letzten Profis, der das komplette Darmstädter Wunder miterlebt hat. Angefangen vom Relegations-Rückspiel in Bielefeld 2014 bis zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison.

Fabian Holland ist auf der linken Außenverteidiger-Position eine feste Größe und einer der Leistungsträger des Teams, ohne viel Aufsehen zu erregen. Dank seiner Vertragsverlängerung bis 2020 haben die Lilien zwei charakterstarke Stammspieler in ihren Reihen, die auch in der zweiten Liga Verantwortung übernehmen werden.

Spieler mit Vertrag

Eine der wichtigsten Spieler des SV98 ist Aytac Sulu. Die Zukunft des unumstrittenen Leitwolfs ist offen, obwohl der Kapitän einen Vertrag bis 2018 besitzt. Sulu soll eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall in seinem Vertrag haben. Bei kolportierten 1,5 Millionen Euro Ablöse müsste sich aber zunächst ein Bundesligist finden, der den 31-Jährigen kauft – vor allem, da Sulu nach überragender Vorsaison in der laufenden Spielzeit nicht immer dieses Niveau erreicht. Auf der anderen Seite müsste der Abwehrchef für einen neuen Verein seinen Sonderstatus aufgeben.

Michael Esser ist eine der Besten bei den 98ern. Bild © Imago

Trainer Frings hat auf jeden Fall angekündigt, hartnäckig um den Innenverteidiger zu kämpfen. Ähnlich wird das bei Torwart Michael Esser sein. Der 29-Jährige ist seit Saisonbeginn die Nummer 1 im Lilien-Tor und hat sich zum besten Mann im Darmstädter Kader entwickelt. Das hat Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Esser hat aber noch ein Jahr Vertrag in Darmstadt und zumindest angedeutet, auch in der zweiten Liga spielen zu können. Mit Daniel Heuer Fernandes hat Darmstadt zudem einen passablen Ersatz.

Sicher sind den Lilien die Dienste von Markus Steinhöfer, Patrick Banggaard und Wilson Kamavuaka, die Frings im Winter perspektivisch für den Abstiegsfall eingekauft hatte. Sollte auch Publikumsliebling und Vorzeigekämpfer Peter Niemeyer seinen bis 2018 laufenden Vertrag erfüllen, wären die Lilien zumindest in der Defensive gut aufgestellt. Ebenfalls noch Vertrag haben Verteidiger Immanuel Höhn und Stürmer Terrence Boyd, auch sie dürften bleiben.

Ein Vereinswechsel zeichnet sich bisher nur bei Jérôme Gondorf ab. Er soll schon Angebote anderer Bundesligisten haben, vor allem Bremen wird immer wieder genannt. Für Begehrlichkeiten bei anderen Clubs könnte auch Mario Vrancic sorgen. Er hat ebenfalls einen gültigen Vertrag bis 2018, der Wille in Darmstadt zu bleiben ist da. Wie für viele andere 98er gilt aber auch für ihn: Sollte ein Bundesligist Interesse haben, ist Vrancic nicht zu halten.

Auslaufende Verträge

Bei insgesamt 14 Spielern läuft der Vertrag aus, so auch bei den prominenten Wintertransfers Hamit Altintop und Sidney Sam. Der von Schalke ausgeliehene Sam hat schon angekündigt, dass er Darmstadt verlassen wird. Bei Hamit Altintop ist das zwar wahrscheinlich, aber auch hier buhlt Frings noch um die Dienste des 34-Jährigen. Seine Übersicht und Erfahrung im zentralen Mittelfeld wären für Darmstadt in der zweiten Liga viel wert. Für einen Verbleib könnte sprechen, dass Altintop gerade erst mit seiner Familie nach Südhessen gezogen ist.

Denkbar ist auch eine Weiterbeschäftigung von Felix Platte. Der Stürmer ist bis zum Saisonende von Schalke ausgeliehen, wo er einen Vertrag bis 2018 besitzt. Platte fühlt sich in Darmstadt wohl und könnte nach seiner langen Verletzungszeit (zwei Operationen an der Hüfte) Spielpraxis bei den Lilien gut gebrauchen. Schalke müsste mit Platte aber erst verlängern, da er sonst nicht weiter ausgeliehen werden kann.

Da aber die Zukunft von Marcel Heller, Jan Rosenthal oder auch Sven Schipplock ungewiss ist, hätten die Darmstädter vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Zumal auch Antonio Colaks Leihe aus Hoffenheim endet. Als wahrscheinlich gilt der Abgang von Alexander Milosevic und des ukrainischen Trios Igor Berezovksy, Denys Oliynik und Artem Fedetsky.