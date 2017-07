Das Abenteuer 2. Liga beginnt für Darmstadt 98 mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Trainer Torsten Frings baut trotz Trainingsrückstands auf die Klasse von Hamit Altintop.

"Träumen ist erlaubt", sagt Torsten Frings - einerseits. Denn der Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers SV Darmstadt 98 bezeichnet seine neue Mannschaft selbst als "richtig gut". Und viele Experten zählen die Lilien zu den Favoriten in der 2. Liga. Andererseits fordert der 40-Jährige vor dem Saisonauftakt am Samstag (15.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth von seinen Spielern auch im Unterhaus Demut.

Im Vergleich mit einem Großteil der Konkurrenz sieht Frings die erst vor drei Jahren in den Profifußball zurückgekehrten Südhessen in struktureller und finanzieller Hinsicht im Rückstand. Ziel sei es, sich langfristig zu etablieren. Auf diesem Weg "machen wir große Schritte, aber es dauert eben noch, bis wir aufgeholt haben".

Nur Rosenthal fehlt

Tobias Kempe will mit der Mannschaft, zu der er nach einem Jahr beim 1. FC Nürnberg zurückgekehrt ist, ebenfalls nicht die Favoritenrolle ausfüllen. "Die Liga ist sehr ausgeglichen", betonte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Und wir wissen, wo wir herkommen."

Weitere Informationen Vorfreude bei den Fans Der SV98 hat nach eigenen Angaben rund 11.000 Dauerkarten für die kommende Saison verkauft. Für das Heimspiel gegen Fürth wird mit etwa 16.000 Zuschauern gerechnet. Ende der weiteren Informationen

Nach intensiver Vorbereitung fiebern die Lilien dem Start "mit riesengroßer Vorfreude" (Frings) entgegen. Den ersten Gegner im Stadion am Böllenfalltor werde man keinesfalls unterschätzen. "Das ist eine richtig starke Mannschaft, die in der Vorbereitung volles Pressing gespielt hat", sagte der Chefcoach am Donnerstag über Fürth. Frings hat bis auf Jan Rosenthal, der nach seiner Knie-Arthroskopie noch eine Weile geschont werden soll, alle Spieler an Bord.

Trotz großen Konkurrenzkampfes im eigenen Team hat der 40-jährige Frings seine Startelf bereits zusammen. So soll Hamit Altintop, dessen Verbleib beim Bundesliga-Absteiger erst in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurde, "auf jeden Fall spielen".

Darmstadt baut auf Erfahrung

Nach dem Abschied aus der Bundesliga, in der Darmstadt nach dem Durchmarsch aus der Drittklassigkeit heraus zwei Spielzeiten lang dabei waren, hat sich die Mannschaft stark verändert. Den Abgängen von Torwart Michael Esser (Hannover), Jérôme Gondorf (Bremen), Marcel Heller (Augsburg) oder Mario Vrancic (Norwich City) stehen einige namhafte Zugänge gegenüber.

Allen voran Weltmeister Kevin Großkreutz, der sich nach seinem unrühmlichen Ende beim VfB Stuttgart in Darmstadt rehabilitieren will. Außerdem der polnische Nationalspieler Artur Sobiech und der Australier Jamie Maclaren. Zudem konnten Leistungsträger wie Aytac Sulu oder Altintop gehalten und Aufstiegsheld Kempe zurückgeholt werden.

Frings als X-Faktor für die Spieler

"Wir sind von Position 1 bis 22 überall gut besetzt", betonte Frings. Jeder Spieler habe einen direkten Konkurrenten und müsse entsprechend um seinen Platz kämpfen. Dabei haben sich gerade auch die jungen Kicker hungrig gezeigt - "jedes Training hat ein hohes Niveau".

Für den früheren Nationalspieler ist es die erste Saison, die er von Beginn an bei den 98ern erlebt. Erst in der vergangenen Winterpause war Frings als Nachfolger des glücklosen Norbert Meier verpflichtet worden. Zahlreiche Spieler erklären, dass sie gerade wegen ihm zu den Lilien gekommen oder bei den Lilien geblieben sind.

Tabu-Wort "Wiederaufstieg"

"Für die Spieler ist es wichtig, wenn sie Wertschätzung erhalten und das Gefühl haben, wichtig zu sein", erklärte Frings. Zudem reize aber auch nicht nur ihn die Herausforderung, an der Entwicklung eines großen Vereins beteiligt zu sein und von Erfolgen mit diesem träumen zu dürfen. "Von Wiederaufstieg zu reden, ist in meinen Augen absoluter Schwachsinn", sagte Frings in seiner typischen Art in einem Interview der Frankfurter Allgemeine Zeitung.