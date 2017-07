Darmstadt 98 wird auch in Zukunft am "Bölle" spielen. Die marode Heimspielstätte der Lilien soll nach den Plänen der Stadt schrittweise umgebaut werden. Damit ist ein Umzug des südhessischen Fußball-Proficlubs an einen anderen Standort vom Tisch.

Frohe Kunde für die Fans von Darmstadt 98: Sie können ihrem Lieblingsverein auch in Zukunft im heimischem Stadion am Böllenfalltor zujubeln. Die Stadt Darmstadt hat am Dienstag entsprechende Pläne zum Umbau vorgestellt. Um die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) an eine profitaugliche Arena zu erfüllen, soll der traditionsreiche Standort schrittweise umgebaut werden, wie Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch erklärte.

Damit ist ein Umzug des Bundesliga-Absteigers vom Tisch. Eine umfassende Prüfung von vier möglichen Alternativstandorten habe ergeben, dass an diesen Orten kein Neubau realisiert werden könne, begründete Partsch. Auch aus finanziellen Gründen wäre nach den Worten des OB ein Stadionneubau an einem anderen Ort nicht in Frage gekommen. "Es wäre nicht wirtschaftlich realisierbar und im gesteckten Zeitrahmen schlicht nicht möglich gewesen", erklärte Partsch bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Multifunktionsarena vom Tisch

Das Frankfurter Architektur- und Stadtplanungsbüro Albert Speer und Partner hatte in den vergangenen Monaten die Alternativstandorte in der näheren Umgebung geprüft. Dabei gelangte die Stadt zu dem Ergebnis, dass ein schrittweiser Umbau des Böllenfalltors in ein reines Fußball-Stadion am sinnvollsten ist. Die Pläne für eine Multifunktionsarena wurden hingegen ad acta gelegt.

Der Umbau soll während des laufenden Spielbetriebs stattfinden. Vorgesehen sind mindestens 8.000 Sitzplätze und eine Gesamtkapazität von 19.000 Zuschauern. Hinzu kommen der Umbau der Haupttribüne mit vermarktbaren Business- und Logenplätzen sowie ein Anbau an die Böllenfalltorhalle für Profisport und die Geschäftsstelle des SV Darmstadt 98. Die Bauarbeiten beginnen mit dem Anbau der Böllenfalltorhalle, es folgen Gegengerade und Haupttribüne. Der Startschuss soll im Sommer 2018 fallen.

Fritsch lobt und mahnt zugleich

Lilien-Boss Fritsch zeigte sich zufrieden: "Wir sind froh, dass in der Stadionfrage nun eine realisierbare Variante in gemeinsamer Abstimmung zwischen Stadt und Verein erarbeitet werden konnte." Er mahnte aber zugleich, dass allen Beteiligten klar sein müsse, "dass dies nun nach jahrelanger intensiver Analyse diverser Optionen die letzte Möglichkeit ist, die infrastrukturellen Voraussetzungen für Profifußball in Darmstadt zu schaffen".

Die DFL verlangt, dass bis spätestens Ende Oktober ein belastbarer Masterplan für eine profitaugliche Arena vorliegt. Andernfalls muss der SV Darmstadt 98 seine Heimspiele ab dem Jahr 2018 in einem anderen Stadion austragen. So jedenfalls die Drohung von Seiten der Deutschen Fußball Liga. Ersten Schätzungen zufolge dürften die Kosten für den Stadionumbau unter den veranschlagten 33 Millionen Euro liegen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 04.07.2017, 16.45 Uhr