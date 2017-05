In der Diskussion um ein neues Stadion für Darmstadt 98 hat Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch am Dienstag vor einer Katastrophe gewarnt. Bei einer emotionalen Fan-Debatte wurde aber auch klar: Eine echte Lösung ist immer noch nicht gefunden.

Rafael Reißer ist ein echter Darmstädter Bub. Doch am Dienstagabend dürfte sich der Bürgermeister in der Fan-Kneipe Lilienschänke wie ein Offenbacher oder Frankfurter gefühlt haben. Die Informationsveranstaltung der Fan- und Förderabteilung des SV Darmstadt 98 zur Stadionfrage, sie war ein Auswärtsspiel für den CDU-Politiker. Zwischenrufe, spöttische Kommentare, polemische Fragen – Reißer bekam das volle Paket ab. Lediglich wenn Oberbürgemeister Jochen Partsch (Grüne) erwähnt wurde, war der Unmut noch lauter.

Immer wieder stützte sich der Bürgermeister schwer aufs Rednerpult neben SVD-Präsident Rüdiger Fritsch und kaute auf der Lippe. Reißer wirkte sichtlich angegriffen. Wirklich Neues hatte er aber auch nicht zu sagen, um die Stimmung zu drehen. Man müsse das Baurecht beachten und warte auf Gutachten für die vier möglichen Standorte und das zuletzt wieder ins Spiel gebrachten Böllenfalltor, wiederholte Reißer bekannte Aussagen der Stadtregierung. Lärmschutz, Nachbarschaftsschutz – all das sei kompliziert und brauche Zeit. "Wenn Sie heute ein Grundstück kaufen, dürften Sie doch auch nicht einfach an die Grundstücksgrenze bauen." Bis Juni werde man aber die nötigen Unterlagen haben und den von der Deutschen Fußball-Liga geforderten Masterplan einreichen können – hoffentlich.

Hunderte Fans kommen

Nach der mittlerweile fast fünf Jahre andauernden Diskussion um die Zukunft der Lilien-Spielstätte war das den Fans zu wenig. Das Thema Stadion, es ist mittlerweile am emotionalen Siedepunkt angekommen. Das merkte man an den Reaktionen, aber vor allem auch an der Besucherzahl. Hunderte waren in die Fan-Kneipe gekommen. Sie quetschten sich in die Lilien-Schänke und sie trotzen dem nasskalten Wetter im Außenbereich, wo die Diskussion auf Fernsehgeräten übertragen wurde.

Vor allem aber beschwerten sie sich. Laut und deutlich. Es war der gesammelte Frust der 98er-Gemeinde über ein Hick-Hack, das im Profi-Fußball beinahe einzigartig scheint. Fast alle Clubs der ersten Ligen haben in den vergangenen 15 Jahren ihre Arenen erweitert oder neu gebaut. Nur Darmstadt ist in den Augen der Kritiker nach Lärmschutz- und Parkplatzdiskussionen, Machbarkeitsstudien und Standort-Suchen wieder am Startpunkt angekommen.

Teuer und unzureichend

Weitere Informationen DFB-Chef Grindel nimmt Stadt in die Pflicht In die Debatte um das Darmstädter Stadion hat sich am Montagabend auch DFB-Präsident Grindel eingeschaltet. "Städte wie Darmstadt müssen sehen, welche unglaubliche Werbewirkung durch einen Verein wie Darmstadt 98 entsteht. Das sollte der Stadt etwas wert sein", sagte er im heimspiel! des hr-fernsehens. Ende der weiteren Informationen

Und das ist keine zukunftsfähige Position, wie SVD-Präsident Fritsch bei der Diskussion darlegte. Der Lilien-Boss betonte zwar den Wunsch nach einem Schulterschluss mit der Stadt, breitete aber gleichzeitg noch einmal das ganze Ausmaß der Stadion-Misere aus: teure Miete für die neuen Tribünen hinter den Toren oder Toiletten, lediglich zwei Massageliegen für die komplette Mannschaft und Notstromaggregate, die an Spieltagen für genug Energie sorgen müssten.

"Das hat hier nichts mehr mit Fußball-Romantik zu tun", sagte Fritsch. Die Frage des Standorts sei schon lange zweitranging und sollte an diesem Abend gar kein Thema sein. Vielmehr gehe es darum, dass überhaupt etwas getan werde. "Wir haben keine Zeit mehr. Es ist egal, wo wir spielen, ob am Luisenplatz oder sonst wo." Wenn es Stadt und Verein nicht schaffen würden, eine glaubhafte Alternative zum baufälligen "Bölle" zu präsentieren, drohe eine "Katastrophe".

Die "verbotene Stadt" ist keine Option

Diese "Katastrophe" wäre der Entzug der Spiellizenz am Böllenfalltor. Den hatte die DFL Ende April in den Raum gestellt, wenn in die Stadion-Causa keine Bewegung kommt. Gibt es keinen Masterplan für einen Neubau, muss eine bis zu zehn Millionen Euro teure Überdachung der Gegengerade her ("das macht keinen Sinn") - oder in eine andere Arena umgezogen werden. "Wir werden sicher nicht in der verbotenen Stadt spielen", betonte Fritsch mit Blick auf eine der Optionen: Offenbach. Dass das keine Alternative ist, darüber waren sich am Ende alle einig. Dass aber nicht mehr viel Zeit bleibt, um ein solches Szenario zu verhindern, wurde auch deutlich.