Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat Darmstadt 98 seinen Job zu verdanken. Wieso ein Geschenk in Form von Punkten für die Lilien dennoch sehr unwahrscheinlich ist, steht im Faktencheck.

Nach Dortmund ist vor Hoffenheim: Der SV Darmstadt 98 will den Sensations-Sieg gegen den BVB in Sinsheim vergolden und im Abstiegskampf ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Die Lilien haben allerdings ein großes Problem: Sie fremdeln in der Fremde. Wieso aber ein frühes Tor der Gastgeber dem Darmstädter Spiel guttun würde, steht im Angeberwissen.

Es geht zum Lieblingsgegner

Ob Sie es glauben oder nicht. Der SV Darmstadt 98 hat gegen die TSG Hoffenheim noch nie verloren. Zugegeben: Das Duell Südhessen gegen Kraichgau gab es in der Bundesliga-Geschichte auch erst dreimal. Am heimischen Böllenfalltor endeten beide Partien mit einem Remis, das letzte Spiel in Sinsheim gewannen die Lilien mit 2:0. Ein Spiel mit verhängnisvollem Ausgang.

Lilien heben Nagelsmann ins Amt

Huub Stevens, der damalige Hoffenheimer Coach musste im Anschluss nämlich seinen Hut nehmen und machte Platz für einen gewissen Julian Nagelsmann. Der inzwischen 29-Jährige hat seinen Job also den Lilien zu verdanken. Ein klassisches Eigentor, könnte man meinen. Nagelsmann hat seitdem in 34 Spielen 57 Punkte geholt – und wird damit nur vom FC Bayern (84) und Borussia Dortmund (67) übertroffen.

Hoffenheim ein Vorbild

Live dabei beim Debüt von Nagelsmann auf der Trainerbank der TSG Hoffenheim war übrigens Torsten Frings. Der heutige Trainer des SV Darmstadt 98 arbeitete damals noch als Co-Trainer von Viktor Skripnik bei Werder Bremen. Das Spiel endete 1:1 – und bildete den Startschuss für eine Aufholjagd, an der sich Darmstadt 98 orientieren sollte. Denn Hoffenheim hatte damals sogar sieben Punkte (Darmstadt vier Punkte) Rückstand auf Rang 15 – und hielt am Ende die Klasse.

Hinten liegen, gewinnen

Taktisch sollten die Lilien in Hoffenheim etwas Besonderes versuchen: Gut wäre es nämlich, wenn die TSG Hoffenheim in Führung ginge. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann hat in dieser Spielzeit schon 18 Punkte nach Führung verspielt. Bei beiden Niederlagen lagen sie zu Beginn mit 1:0 in Führung. Also Lilien: In der Ruhe liegt die Kraft.

Heimstärke trifft Auswärtsschwäche

Das größte Problem der Lilien ist allerdings der Austragungsort. Sobald die Lilien in dieser Saison auf Reisen gehen, kehren sie mit leeren Händen nach Hause zurück. Die vergangenen zehn Spiele in der Fremde haben die Darmstädter alle verloren, der letzte Sieg in einem anderen Stadion datiert vom 7. Mai 2016 (2:1 bei Hertha BSC). Dem gegenüber steht die Heimstärke der TSG, die unter der Regie von Nagelsmann zu Hause noch nicht einmal verloren haben.