Nein Mann, sie woll'n noch nicht gehen: Darmstadt 98 weigert sich beharrlich abzusteigen und feiert einfach die nächste große Bundesliga-Party. Sven Schipplock erlebt dabei einen rasanten Aufstieg zum Publikumsliebling.

Torsten Frings ist kein Mann für große Zärtlichkeiten. Als der Lilien-Trainer seinen Stürmer Sven Schipplock nach Abpfiff in der Mixed Zone stehen sah, ging er kurzerhand zu ihm und bedankte sich auf seine eigene Art und Weise für die gute Leistung und das Tor zum 3:0-Endstand beim hochverdienten Sieg gegen den SC Freiburg: Frings schlug Schipplock beherzt von hinten auf die Schulter, grinste sich einen und trollte sich dann wortlos in seine Trainer-Kabine. Gut gemacht, sauber Junge – sollte das heißen.

Plötzlich klappt alles

"Danke und Servus", sagte der sichtlich verdutzte Schipplock, der die Sprache der Lilien mühsam erlernt hat und am Samstag eine mehr als zweijährige Durststrecke ohne eigenen Treffer beendete. "Mir ist ein Fels vom Herz gefallen." Die Leihgabe des Hamburger SV, die nach der Saison in den Norden der Republik zurückkehren wird, blüht kurz vor dem Abschied aus Darmstadt noch einmal auf – und wird damit zum Sinnbild für einen ganzen Verein. Kurz vor dem Ende, wenn es eigentlich schon zu spät ist, klappt plötzlich wieder alles.

Die Lilien hatten zuvor gegen Europa-League-Kandidat Freiburg die wohl beste Saisonleistung auf den Rasen gebrannt und nach Toren von Felix Platte (22. Minute), Jerome Gondorf (45.) und des bereits erwähnten Schipplock den höchsten Bundesliga-Sieg seit 1979 eingefahren und nebenbei auch noch Geschichte geschrieben. Drei Siege in Folge gab es nämlich noch nie. "Bei uns hat heute alles geklappt", freute sich Frings später auf der Pressekonferenz. "Jetzt haben wir wieder eine Woche, in der wir uns wie ein richtiger Bundesligist fühlen dürfen."

Aus Tradition anders

Der Tabellenletzte hat drei Spieltage vor Saisonende acht Punkte Rückstand auf den FC Augsburg, der allerdings noch das Spiel gegen den HSV am Sonntag (15.30 Uhr) in der Hinterhand hat. Für große Klassenerhalts-Träume ist das wohl zu viel, der vorzeitige Abstieg wurde nun aber bereits zum dritten Mal in Folge verschoben. "Es ist schade, dass wir so spät anfangen zu punkten", ärgerte sich Mario Vrancic kurz über die Altlasten der Vergangenheit, um dann das zu tun, was alle anderen Anwesenden im Stadion auch taten: Das Positive sehen. "Naja, aber besser spät als nie."

Und an dieses Motto hielten sich auch die restlos begeisterten Zuschauer im ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion. Die Lilien-Fans peitschten ihre Helden über 90 Minuten nach vorne und verbreiteten dabei eine Stimmung, als ginge es nicht um die Goldene Abstiegs-Ananas, sondern die Meisterschaft. "Wenn ich die Kulisse hier sehe – das hat nichts mit Abstieg zu tun. Aus Tradition anders: Da steckt schon Wahrheit drin", sagte Schipplock, der nach seiner Einwechslung innerhalb von Minuten vom Chancentod zum Fanliebling aufgestiegen war.

Schipplock brilliert bei Sing mein Song

Ganze 41 Spiele hatte der 28-Jährige warten müssen, ehe er nach seinem vorerst letzten Bundesliga-Tor im April 2015 wieder einen eigenen Treffer bejubeln durfte. "Schipplock’s on fire", hallte es umgehend aus der Fankurve, die ab diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr aufhörte zu singen. Angelehnt an den EM-Ohrwurm über den nordirischen Nationalspieler Will Grigg feierten die Lilien-Anhänger ihren Ein-Tor-Stürmer und ließen sich dabei auch vom Abpfiff nicht unterbrechen.

Schipplock musste sogar noch selbst auf den Zaun und sein eigenes Loblied anstimmen. "Ich musste erst überlegen, ob das Sarkasmus ist. Aber die meinen das echt ernst", erzählte er dann, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte.

Am Ende eines turbulenten Nachmittags und kurz vor Ende der Saison haben sich in Darmstadt also endgültig wieder alle lieb. Die schwierigen Zeiten unter Trainer Norbert Meier sind vergessen. Die Lilien sind drauf und dran, als fröhlichster Tabellenletzter aller Zeiten in die Annalen einzugehen. In der nächsten Woche reisen sie zur großen Meister-Party des FC Bayern und werden im Normalfall gegen 17.30 Uhr als Absteiger feststehen. Mitfeiern werden sie trotzdem. Denn normal können andere.