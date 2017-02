Eine Niederlage mit Knock-Out-Effekt: Der SV Darmstadt 98 muss nach der Pleite gegen den FC Augsburg wohl für die zweite Liga planen. Laut Statistik gibt es keine Hoffnung mehr.

Am Ende gab es einen lauten Knall. Lilien-Coach Torsten Frings verschwand nach der bitteren 1:2-Niederlage von Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg am Samstag wutentbrannt in der Trainer-Kabine und schlug die Tür hinter sich zu. Der Chefcoach musste sich nach dem wohl entscheidenden Tiefschlag im Abstiegskampf erst einmal sammeln, ehe er deutliche Worte an seine Mannschaft richtete. Die Spieler waren in der Zwischenzeit schweigend in den Katakomben verschwunden, lediglich Aytac Sulu stellte sich später der Presse. "Das war ein bitterer Nachmittag", analysierte der Kapitän.

Lilien müssen jetzt Geschichte schreiben

Der Trainer sauer, der Spielführer konsterniert: Die Zeichen beim SV Darmstadt 98 stehen nach 22 Spieltagen klar auf Abstieg. Der Tabellenletzte hat Ende Februar gerade einmal zwölf Zähler auf dem Konto, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nun schon acht Punkte. In der langen Geschichte der Bundesliga lässt sich kein Team finden, das einen solchen Rückstand in zwölf verbleibenden Spielen noch aufgeholt hat. Das Darmstädter Wunder nimmt nach Jahren des Aufschwungs in diesem Sommer wohl ein Ende.

Spieler und Verantwortliche bemühten zwar unisono Durchhalteparolen, realistisch ist der Klassenerhalt aber auch angesichts der fußballerischen Leistung gegen alles andere als vor Ideen sprühende Augsburger nicht mehr. In der ersten Hälfte gaben die Lilien nicht einen einzigen Torschuss ab, nach 90 Minuten waren es gerade einmal fünf. Die Gäste nahmen das Darmstädter Gehäuse im gleichen Zeitraum 18 Mal unter Beschuss. "Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten an die letzten Spiele anknüpfen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen", schimpfte Frings.

Die gute Nachricht: Weiter nach unten geht es nicht

Selbst nach der schmeichelhaften Führung durch Marcel Heller (47. Minute) schafften es die Lilien nicht, Stabilität in ihr Spiel zu bringen. Die Hoffnung auf neue Hoffnung im Tabellenkeller währte nur acht Minuten, ehe Innenverteidiger Alexander Milosevic das Ex-Team von Ex-Lilien-Trainer Dirk Schuster mit einem Elfmetergeschenk zurück ins Spiel brachte. Paul Verhaegh (55.) besorgte den Ausgleich, Raul Bobadilla machte mit seinem Treffer kurz vor Spielende (85.) den Augsburger Sieg perfekt – und den Lilien wohl den Garaus.

Nach guten Leistungen gegen Teams aus der Spitzengruppe und dem Sensations-Sieg gegen den BVB sollte gegen Augsburg der Startschuss für eine kleine Erfolgsserie gegen die direkte Konkurrenz erfolgen. Mit neuem Selbstvertrauen in die heiße Phase der Saison gehen – so lautete der Plan. Nach einem Blick auf die Anzeigetafel und die Körpersprache der Profis nach Schlusspfiff muss man jedoch festhalten: Das ist so nicht aufgegangen. "Wir sind Letzter. Es kann nur noch besser werden", übte sich Sulu in Galgenhumor.

"Was sollen wir jetzt machen?"

Weit entfernt vom Anflug eines Lächelns war auch Minuten nach seiner Flucht in die Einsamkeit Lilien-Coach Frings. Rund eine Woche vor der Rückkehr in seine alte Heimat Bremen wirkte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz deutlich angeknockt, die Zuversicht der vergangenen Wochen ist aus dem Körper gewichen. "Dass es schwer wird, ist hier seit Monaten bekannt, und dass es jetzt nicht einfacher wird, ist auch sonnenklar", sagte er. "Aber was sollen wir jetzt machen? Das Fußballspielen einstellen?"

