14 Mal probiert, 14 Mal ist nichts passiert: Der SV Darmstadt 98 verliert auch beim FC Ingolstadt und steht auswärts weiter blank da. Die Reaktionen schwanken zwischen Endzeitstimmung und Zweckoptimismus.

Zurückgelegen, geführt, verloren: Der SV Darmstadt 98 erlebt bei der 2:3-Niederlage in Ingolstadt ein Wechselbad der Gefühle. Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

Mario Vrancic: Meine zwei Tore sind unwichtig. Es ist einfach bitter, dass wir auswärts schon wieder ohne Punkte dastehen. Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und vielen Fouls. Aber wenn wir mit 2:1 führen, müssen wir hier mindestens einen Punkt mitnehmen. Wir hatten eigentlich alles im Griff, dann haben uns die Standards gekillt. Das können die Ingolstädter einfach gut, so haben sie zwei Tore gemacht. Unsere Motivation ist trotzdem noch da: Wir haben den tollsten Beruf der Welt und wollen uns mit Ehre und möglichst vielen Punkten verabschieden.

Antonio Colak Bild © Imago

Antonio Colak: Wir haben an sich ein gutes Spiel gemacht und sind in Führung gegangen. Dann haben wir das Spiel aber aus der Hand gegeben, das ist sehr unglücklich für uns. Wir konnten schon wieder auswärts nicht punkten. Beim Elfmeter habe ich einen Kontakt gespürt, der mich aus der Balance gebracht hat. Für mich war der Pfiff berechtigt. Kurz vor Schluss gab es dann einen Zweikampf, wir sind beides harte Spieler. Gelb für mich und Rot für Bregerie hätte es nicht geben müssen. Das war ein unschönes Ende. Wir rappeln uns jetzt wieder auf und werden weiter alles geben. So gehen wir das an.

Michael Esser: Es ist schon die ganze Saison über schwierig bei uns. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Wir müssen uns jetzt so gut wie möglich verabschieden und aufs nächste Spiel konzentrieren. Dass wir mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gehen, war schön. Aber wir haben uns natürlich vorgestellt, dass wir ein bisschen länger in Führung bleiben. Aber so ist es natürlich bitter.

Lilien-Trainer Torsten Frings Bild © Imago

Torsten Frings: Wir wussten, dass Standardsituationen die große Stärke von Ingolstadt sind. Wir haben den Jungs das mehrfach erzählt, Videos gezeigt und im Training geübt - umso schlimmer ist es, dass das Spiel dann durch zwei Standardsituationen entschieden wird. Wir werden uns nicht aufgeben. Wir werden in jedem Spiel versuchen zu punkten. Ich kann meiner Mannschaft was die Einstellung und den Charakter angeht, überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ich bin froh, dass wir solche Fans haben. Ich kenne auch Situationen, da war es anders.

Markus Suttner (FC Ingolstadt): Das Schanzer-Herz hat nie aufgehört zu schlagen. Wir haben in dieser Woche drei gute Spiele gemacht. Darmstadt war heute sehr effizient, trotzdem waren wir die klar bessere Mannschaft und überlegen. Wir wussten: Wenn wir unsere Leistung in der zweiten Halbzeit bringen, dann gewinnen wir noch. So ist es gekommen.

Mike Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): Heute haben die Zuschauer drei Spiele zum Preis von einem bekommen. Da war alles drin, das war ein Wahnsinns-Spiel. Unser Ziel in der Halbzeit war es, die zweite Hälfte mit 2:0 zu gewinnen, das haben wir geschafft. Der Schiedsrichter hat heute beim Elfmeter und den Platzverweisen unglückliche Entscheidungen getroffen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundeslia, 9.4.2017, 22.05 Uhr