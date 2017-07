Erstes Spiel, erster Sieg: Die Lilien sind gut in die neue Saison gestartet. Zwar war man sich bei den Lilien einig, dass es spielerisch noch Luft nach oben gibt, kämpferisch überzeugte der Bundesliga-Absteiger gegen Fürth aber alle mal.

Darmstadt 98 hat zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison einen 1:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth eingefahren. In einem kampfbetonten Spiel sorgte SV98-Kapitän mit seinem Treffer nach einer Standardsituation für die Entscheidung (54. Minute).

Bild © hr

Torsten Frings: Gerade für das erste Spiel und bei diesen Temperaturen war es nicht einfach. Da war es wie so oft im Fußball, dass ein Standard das Spiel entscheidet. Dafür haben wir Tobias Kempe auch geholt. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Fürth war ein starker Gegner. Natürlich war nicht alles perfekt, aber es wird von Spiel zu Spiel besser werden. Ich kann meiner Mannschaft nur ein riesen Kompliment machen.

Rüdiger Fritsch: Es war das erwartet schwere Spiel. Im ersten Spiel sind immer noch alle sehr gut geordnet und haben noch keine Negativerlebnisse hinter sich. Jeder will top in die Saison starten. Es war ein zähes Spiel. Wir haben 1:0 gewonnen, nach dem "wie" fragt keiner mehr. Hauptsache gewonnen, das ist schon mal wichtig. Es wird bestimmt Spiele geben, in denen noch mehr Tore fallen. Aber am Anfang will keiner verlieren. Die Fürther haben ein starkes Spiel gemacht. Deshalb sind wir sehr zufrieden. Unsere Fans sind super. Die verstehen, dass man im ersten Spiel nicht gleich den Gegner aus dem Stadion schießt. Das war ein Abnutzungskampf, den wir 1:0 gewinnen konnten. Alle sind zufrieden, jetzt geht es in Kaiserslautern weiter.

Bild © Imago

Kevin Großkreutz: Das war einfach sensationell. Es war kein schönes Spiel, aber wir haben gefightet. Es war richtig heiß heute, es war schwierig und natürlich pumpt man. Aber es hat sich gelohnt.

Fabian Holland: Es war, wie es alle erwartet haben. Wie sehr man in der zweiten Liga um die Punkte kämpfen muss, das haben heute beide Mannschaften bewiesen. Das ist das, was uns die ganze Saison über erwartet. Man hat schon gesehen, dass wir spielen wollen. Hier und da sind natürlich noch ein paar Fehler, aber die wollen wir in den nächsten Wochen einstellen. Das wird alles noch mehr eingespielt. Das war ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung.

Bild © Imago

Aytac Sulu: Es war das erwartet schwere Spiel. Wenn man in einer neuen Liga ist, mit so einem Gegner, der keine Laufkundschaft ist, ist es für uns sehr schön, dass es gleich zu einem Dreier gereicht hat. Man hat bestimmt auf beiden Seiten die Nervositäten ein Stück weit gesehen. Dass man mit so einem Standard dann die wichtigen Punkte hier behält, ist natürlich schön. Die Kugel war einfach zu fest geschossen, als dass der Keeper ihn halten konnte. Das Ergebnis war gut, die Leidenschaft und der Wille auch. Aber wir haben noch ein Stück weit Luft nach oben. Wir müssen noch ruhiger am Ball werden.

Balasz Megyeri (Torwart Greuther Fürth): Wir wollten mit drei Punkten heim fahren, aber es war ein unglückliches Spiel für uns. Die erste Halbzeit war richtig gut, in der zweiten waren wir sehr kompakt. Darmstadt hatte nicht so viele Chancen, wir hatten bessere. Aber das war das erste Saisonspiel, nächste Woche haben wir ein Heimspiel. Der Ball beim Tor war schwer. Der kam aus geringer Distanz gerade auf meine Brust. Ich wollte ihn halten, aber…