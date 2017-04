Abstieg verschoben! Der SV Darmstadt 98 freut sich über einen Last-Minute-Sieg gegen den FC Schalke 04. Die Spieler reagieren erleichtert und freuen sich über den erzwungenen Glücksmoment.

Der SV Darmstadt 98 verschiebt dank eines 2:1-Heimsieges gegen den FC Schalke 04 den sicheren Abstieg in die zweite Liga. Die Stimmen zum Spiel im Überblick:

Mario Vrancic: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir gewonnen haben. Wir hatten sehr viel Glück. Deshalb war es Freude pur, dass wir das entscheidende Tor machen. Schalke hat das richtig gut gemacht, aber Esser hatte einen überragenden Tag. Es ist unser Charakter, dass wir bis zum Schluss kämpfen. Wir wollten uns auch für unsere Fans so teuer wie möglich verkaufen. Das ist uns gelungen."

Gondorf freut sich mit Hellseher Hamit Altintop über den Siegtreffer. Bild © Imago

Jérôme Gondorf: "Hamit sagte mir vor dem Freistoß noch: Du machst jetzt ein Tor. Dann wurde der Ball verlängert - und dass ich einen auf Roy Makaay mit einem Abstauber gemacht habe, war völlig okay. Ein Verbleib bei Darmstadt ist nicht ausgeschlossen. Ich habe schöne Jahre hier erlebt. Wenn der Prozess in Gang ist, muss man eine Entscheidung treffen. In den Urlaub werde ich mein Handy allerdings nicht mitnehmen."

Marcel Heller: "Das war ein schwer erkämpfter Sieg. Schalke hat viel Qualität, aber wir haben uns gut gewehrt und dagegengehalten. Jeder will und jeder hat Gas gegeben. Es ist sch...egal, wie die Tabellensituation ist, wir wollen uns nicht aufgeben. Die Mannschaft lebt von der Leidenschaft, dem Kampf und dem Willen. Damit haben wir Schalke besiegt.“

Torsten Frings (Trainer SV Darmstadt 98): "Wir hatten das Glück auf unserer Seite, das war in dieser Saison oft genug anders. Die Mannschaft hat sich für die Moral und ihren Charakter belohnt."

Michael Esser war ein Garant für den Heimsieg gegen Schalke 04. Bild © Imago

Michael Esser: "Beim Elfmeter bin ich lange stehen geblieben, habe mich spät für die Ecke entschieden und geschaut, was er macht. Natürlich hatte ich Glück, dass er in die Mitte schießt und ich den Fuß hochbekomme. Jetzt wollen wir beim Hamburger SV nächste Woche einen Punkt holen und so lange dranbleiben, wie es nur geht. Den drohenden Abstieg müssen wir ausblenden."

Markus Weinzierl (Trainer FC Schalke 04): "Das war eine sehr ärgerliche und total unnötige Niederlage für meine Mannschaft. Wir haben Riesenchancen und machen die Tore einfach nicht. Erst laufen wir dem 0:1 hinterher, dann verschießen wir einen Elfmeter und dann vergeben wir weitere große Möglichkeiten. Das Gegentor nach einem Freistoß war natürlich sehr bitter."

