Beim SV Darmstadt 98 ist man sich nach dem 0:4 in Leipzig einig: Am Samstag wäre mehr drin gewesen für die Lilien. Aber das größte Manko bleibt: "Ohne Tore gewinnst du keine Spiele."

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): Glückwunsch an Leipzig, deren Sieg zu hoch ausgefallen ist. Mit den ersten 60 Minuten bin ich wirklich zufrieden. Bis zum unglücklichen 0:2 hatten wir eine Vielzahl an Chancen. Ohne Tore gewinnst du eben keine Spiele. Unser Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen, wird sich auch zukünftig nicht ändern.

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): Es war wichtig, dass wir wieder mal gewonnen haben. Nach zwei sieglosen Spielen zurück in die Spur zu finden, ist nicht selbstverständlich. In der ersten Halbzeit war unser Nervenkostüm noch nicht so strapazierfähig. Das muss man dieser jungen Mannschaft nachsehen. Wir sind noch nicht so cool. Das 2:0 wirkte wie ein bisschen wie eine Befreiung. Das war wichtig.

Mario Vrancic (Darmstadt 98): Nach der ersten Halbzeit kann es auch 4:4 oder 5:5 stehen. Das Spiel war bis dahin sehr offen. Mit dem Rückstand war es dann entschieden. Es fühlt sich gerade sehr bitter an, Gott sei Dank geht es am Mittwoch direkt weiter. Die Stimmung ist nach wie vor gut. Wir spielen gut, aber was fehlt sind Tore und vor allem auswärts die Punkte.

Sidney Sam (Darmstadt 98): Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Tore gemacht und waren auf Augenhöhe mit Leipzig. Nach dem 0:2 und der Gelb-Roten Karte sind wir auseinandergebrochen. Wir müssen cooler vorm Tor bleiben. Das Spiel ist abgehakt, wir schauen aufs nächste. Wir glauben weiter an uns, auch wenn wir weiter Letzter sind. Wir versuchen alles zu geben, schauen von Spiel zu Spiel. Mehr können wir nicht machen.

