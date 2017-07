Der SV Darmstadt 98 und Tobias Kempe sind wieder vereint. Noch fehlt zwar die offizielle Bestätigung, die Ehefrau des Mittelfeldspielers verplapperte sich aber bei Instagram.

Der verlorene Sohn ist offenbar zurück bei Darmstadt 98. Aufstiegsheld Tobias Kempe, der die Lilien im Sommer 2015 mit einem direkt verwandelten Freistoß gegen den FC St. Pauli in die Bundesliga geschossen hatte und ein Jahr später zum 1. FC Nürnberg ging, hat nun die Rolle rückwärts gemacht.

Der 28-Jährige verlässt den Club nach nur einer Saison wieder und heuert erneut bei den Lilien an. In Südhessen war Kempe bereits zwischen 2014 und 2016 aktiv gewesen, ehe er sich für den Schritt in Richtung Franken entschied.

Transfer-Leak - die Zweite

Einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins Kicker wollte der Verein am Donnerstag zwar noch nicht bestätigen, diesen Job übernahm am Abend dann aber unfreiwillig die Ehefrau des Mittelfeldspielers. "Jetzt ist es offiziell", postete Kristina Kempe bei Instagram und fügte einen Screenshot des Kicker-Artikels mit der Überschrift "Tobias Kempe kehrt ans Bölle zurück" an.

Bild © Screenshot Instagram: kristinakempe10

Nur einen Tag nach dem von einem Freund etwas voreilig bei Twitter verkündeten Wechsel des potenziellen Eintracht-Neuzugangs Jonathan de Guzman gibt es damit innerhalb von nur 24 Stunden den zweiten "Transfer-Leak" in einem sozialen Netzwerk.

Am Freitag wohl noch Medizincheck

Offiziell soll Kempe, über dessen Ablösesumme beide Parteien wochenlang gestritten hatten, wohl am Freitag noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Er wäre der insgesamt neunte Neuzugang für Trainer Torsten Frings. Die Lilien-Fans und Frau Kempe würde es sicher freuen.