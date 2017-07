Mit seiner Vorlage zum entscheidenden 1:0 hat Tobias Kempe erheblichen Anteil am Auftaktsieg des SV Darmstadt 98 gehabt. Der Assist kam aber nicht von ungefähr: Lilien-Kapitän Aytac Sulu hatte Kempe schon vor dem Spiel Druck gemacht.

Es ist, als hätte Kempe die Lilien niemals verlassen. Der Standardspezialist tat im ersten Zweitligaspiel des SV Darmstadt 98 gegen Greuther Fürth genau das, was er am besten kann: Freistöße schießen. Seine Flanke in der 54. Minute fand Innenverteidiger Sulu, der mit freundlicher Unterstützung des Fürther Keepers Balasz Megyeri zum 1:0 traf. Die ersten drei Punkte der Saison waren eine Ko-Produktion, die man bei den Südhessen schon aus der Vergangenheit kennt.

Bereits in seiner letzten Saison bei den Lilien, 2015/16, bereitete Kempe vier Saisontore vor. Drei Mal hieß der Abnehmer Sulu. "Er hat mich natürlich unter Druck gesetzt, dass er ein paar Assists von mir bekommen will", sagt Kempe nach der Wiederauferstehung des kongenialen Duos am Sonntag dem hr-sport. "Jetzt habe ich einen guten Anfang gemacht."

Das Lilien-Motto nicht vergessen

Dass es gleich zum Einstand so gut geklappt hat bei Kempe, kommt nicht von ungefähr. Der 28-Jährige ist nach einem Jahr beim 1. FC Nürnberg wieder zurück bei seinem Herzensverein. "Ich hatte eine super Zeit in Darmstadt. Auch das ganze Umfeld, die Fans: Ich gehöre einfach hier her." Das sei ihm erst so richtig klar geworden, nachdem er die Südhessen verlassen hatte. Entsprechend hart und lange hat er für seine Rückkehr zu den Lilien gekämpft.

Seine Eingewöhnungszeit beim SV 98 fiel nach nur einem Jahr Abstinenz entsprechend kurz aus. Die meisten der alten Teamkollegen kennt Kempe noch von früher. Und das Lilien-Motto, dass der Erfolg der Mannschaft über allem anderen steht, hat er auch nicht vergessen: "Die drei Punkte waren am wichtigsten." Dass er entscheidenden Anteil an diesen Punkten hatte, sei natürlich "umso schöner".

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 30.7.2017, 19.30 Uhr