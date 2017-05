Der SV Darmstadt 98 muss einen absoluten Leistungsträger ersetzen: Torhüter Michael Esser schließt sich Hannover 96 an und hinterlässt eine große Lücke.

Der nächste prominente Abgang ist fix: Nach dem Abschied von Jerome Gondorf hat sich auch Torhüter Michael Esser gegen eine Zukunft am Böllenfalltor entschieden und den SV Darmstadt 98 verlassen. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, wechselt der 29-jährige Schlussmann nach nur einem Jahr in Südhessen zu Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96.

Lilien kassieren Ablösesumme

"Ich möchte mich beim SV Darmstadt 98 bedanken. Trotz des Abstiegs hatte ich hier eine schöne Zeit in einem tollen Umfeld", sagte Esser zum Abschied. "Bruno", wie er von seinen Mitspielern genannt wird, war im vergangenen Sommer von Sturm Graz nach Darmstadt gekommen und direkt zum Leistungsträger avanciert.

In seiner ersten Bundesliga-Spielzeit stand Esser in 28 Liga-Spielen auf dem Platz, zudem bestritt er zwei Begegnungen im DFB-Pokal. Da sein Vertrag in Darmstadt ursprünglich noch bis 2019 lief, wird eine Ablösesumme fällig. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart, im Gespräch sind zwei Millionen Euro.

Heuer Fernandes steht bereit

Die erste Alternative als neue Nummer eins im Kasten der Lilien ist Ersatzmann Daniel Heuer Fernandes. Der 24-Jährige vertrat Esser bereits während seiner Verletzungspause und hinterließ dabei einen guten Eindruck.