Vor knapp zwei Monaten wechselte Florian Jungwirth von Darmstadt 98 in die USA. Im Interview spricht der Defensivspieler über das Twitter-Mysterium um Barack Obama, wie er die Erinnerung an Johnny Heimes weitergibt und warum deutsche Bäckereien in den Staaten Segen und Fluch sind.

Raus aus dem kleinen Darmstadt, rein in das große San José: Florian Jungwirth hat Anfang Februar den 98ern den Rücken gekehrt, sich den Earthquakes angeschlossen und damit seinen Traum von einem Engagement in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) verwirklicht. Mit den Lilien feierte er 2015 den Bundesligaaufstieg und 2016 den Klassenerhalt. An einem Freitagmorgen (US-Zeit) sind wir mit dem 28-Jährigen – kurz vor dem Training – zum Skypen verabredet.

hessenschau.de: Herr Jungwirth, kurz vor unserem Gespräch haben Sie geschrieben: Wenn unterwegs kein Stau ist, bleibt genug Zeit für das Interview. Wie oft standen Sie in San José auf dem Weg zum Training schon im Stau – und wie oft in Darmstadt?

Florian Jungwirth (grinst): In Darmstadt ist das eher selten der Fall gewesen. Hier muss man leider die eine oder andere Extra-Minute einplanen, der Verkehr ist schon extrem.

hessenschau.de: In Darmstadt leben knapp 150.000 Menschen, in San José etwas mehr als eine Million. Wo wurden Sie bislang öfter auf der Straße erkannt?

Jungwirth: In San José geht's eigentlich, Fußball ist hier ja noch nicht so beliebt wie andere Sportarten. Direkt neben unserem Stadion ist ja das Footballstadion der 49ers. Ich glaube, die sind schon beliebter. Aber neulich war ich mit einem Kumpel beim Basketball in Oakland – da wurde ich glatt erkannt.

hessenschau.de: Die USA kennt man als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Alles ist größer, pompöser. Gilt das auch für den Profifußball?

Jungwirth: Auf jeden Fall. Wenn ich alleine unser Gelände und unsere Trainingsmöglichkeiten sehe – darüber würde sich die halbe Bundesliga freuen. Es ist alles klassisch amerikanisch, in jedem kleinsten Kämmerle gibt es einen Flachbildfernseher. Alles, was man braucht, bekommt man. Und daran bemerkt man auch den Ehrgeiz der Amerikaner im Sport: In keinster Weise werden Kosten gescheut. Für einen Spieler ist das natürlich schön, weil man alle Möglichkeiten hat, sich optimal vorzubereiten.

hessenschau.de: Und wie fällt Ihr sportlicher Vergleich zwischen Bundesliga und MLS aus?

Jungwirth: Vom Niveau her kann man es nicht vergleichen. Die MLS ist ohnehin schwer mit einer anderen Liga zu vergleichen. Taktisch hat sie schon noch ein bisschen Nachholbedarf, wobei eine Entwicklung zu sehen ist. Aber zu Europas Ligen fehlt noch ein Stück. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass es spielerisch besser ist als die zweite deutsche Liga. Hier sind richtig gute Kicker dabei – auch athletisch und von der Schnelligkeit her. Da wäre "Helle" (Marcel Heller, Darmstadt 98; d. Red.) nicht unter den Top Ten der Sprinter (lacht).

hessenschau.de: Gibt es etwas, das Sie an Darmstadt oder generell an Deutschland vermissen?

Jungwirth (überlegt kurz): Ja, das Brot vermisse ich sehr. Amerika und Brot ist eine Katastrophe. Zum Glück habe ich hier schon eine deutsche Bäckerei gefunden. Aber da bezahlt man für 200 Gramm Brot knappe sieben Dollar. Ansonsten vermisse ich natürlich meine Familie und Freunde. Aber das ist ganz normal und war in Darmstadt nicht anders. Und die Jungs vom SV 98 fehlen einem auch. Es war eine lange und prägende Zeit dort. Völlig klar, dass das nicht nach einem Monat schon vergessen ist.

hessenschau.de: Verfolgen Sie die Spiele Ihrer früheren Kollegen?

Jungwirth: Ja, ich bin schon oft morgens aufgestanden und habe ganz brav Lilien-Radio gehört. Meistens erst zur zweiten Halbzeit, für unsere Zeit ist der Anstoß dann doch ganz schön früh (lacht).

hessenschau.de: Wird eng für die Lilien im Abstiegskampf, oder?

Jungwirth: Ja, leider. Sie haben zwar gegen Mainz gewonnen, aber da haben alle anderen auch gewonnen. Das ist bitter und zwölf Punkte Rückstand sind eine Menge Holz. Aber Wunder und Spinnereien sind dafür da, um in Darmstadt Realität zu werden.

hessenschau.de: Viele Fußballer träumen davon, in der englischen Premier League, für Real Madrid oder den FC Barcelona zu spielen. Bei Ihnen waren es immer die USA, war es immer die MLS. Was steckt hinter Ihrem "American Dream"?

Jungwirth: Das Gesamtpaket stimmt. Da geht es nicht nur um den Fußball, sondern um das Leben per se. Ich war mit meiner Frau oft im Urlaub in den USA. Wir haben uns komplett in das Land verliebt. Vor drei Jahren habe ich angefangen, die MLS zu verfolgen. Man sieht, dass hier ein Boom entstanden ist, die Liga wird von Jahr zu Jahr besser. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Das passt – sowohl was das Leben betrifft, als auch das Sportliche. Es war immer eine Spinnerei, bis der Kontakt zu San José entstanden ist und der Sportdirektor sich bei mir gemeldet hat. Die Saison ging im März los, also musste ich im Winter wechseln.

Weitere Informationen San Jose gegen Frankfurt Florian Jungwirth und seine San José Earthquakes treffen am 14. Juli auf Eintracht Frankfurt. Die Hessen planen von 6. bis 18. Juli ein Sommertrainingslager in den USA. Das Spiel gegen San José ist eines von drei Testspielen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: …was in Darmstadt für einige Querelen mit Trainer Torsten Frings gesorgt hat.

Jungwirth: Wenn du deinen Traum hast, erst einmal ganz normal anfragst, dann gesagt wird: Okay, das bekommen wir hin – aber es zwei Tage später heißt: Nee, doch nicht… Natürlich fühlst du dich da ein bisschen schlecht. Und das war dann wirklich eine Phase, in der es mir einfach schlecht ging, auch mental. Gefühlt habe ich drei Kilo abgenommen. Ich weiß nicht, ob ich der Mannschaft dann noch geholfen hätte. Das ist mir schon im Training schwergefallen. Und dann ist es auch okay, wenn man meine Trainingsleistung kritisiert. Die Art und Weise ist eine andere Geschichte.

hessenschau.de: Auf Facebook hat ein Fan Sie neulich gefragt, ob Sie das Johnny-Heimes-Armband noch tragen.

Jungwirth (hält sein Handgelenk in die Kamera): Das blau-weiße ist leider kaputtgegangen, aber das gelb-rote habe ich jeden Tag an. Das hat sich natürlich nicht geändert.

hessenschau.de: Haben sich Ihre neuen Mitspieler schon erkundigt, was es damit auf sich hat?

Jungwirth: Der eine oder andere hat nachgefragt, ein oder zwei haben die Darmstädter Seite geliked und haben die Geschichte zu Johnnys erstem Todestag mitbekommen. Dann habe ich die Geschichte erzählt und wie es zu den Bändchen gekommen ist. Eine interessante, aber eben auch sehr traurige Geschichte.

hessenschau.de: Der hr-sport hat vor kurzem herausgefunden, dass Ex-US-Präsident Barack Obama dem SV Darmstadt 98 auf Twitter folgt. Da Sie schon so nah dran sind: Bitte helfen Sie uns, dieses Mysterium aufzulösen. Weiß man in San José, warum das so ist?

Jungwirth: Ich habe hier mal rumgefragt, aber niemand weiß es. Ich weiß nur, dass Barack Obama ein paar Sportmannschaften folgt.

hessenschau.de: Aber Darmstadt 98 ist der einzige europäische Fußballverein.

Jungwirth: Mit Recht. Wenn er einen europäischen Club liked, dann müssen es die Lilien sein. Geschmack hat er.

Das Gespräch führte Patrick Stricker.