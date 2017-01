Das Engagement von Lilien-Profi Änis Ben-Hatira für einen salafistischen Hilfsverein sorgt weiter für Ärger. Beim Spiel der Darmstädter gegen Borussia Mönchengladbach forderten Fans nun Verein und Spieler auf, sich zu distanzieren.

Der Druck auf Änis Ben-Hatira und Darmstadt 98 wächst. Bereits seit Wochen hagelt es Kritik am Engagement des Profis für die Organisation Ansaar Internationa. Nun haben sich auch die Fans der Lilien positioniert. Im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor kursierte am Samstag am Rande des Bundesligaspiels gegen Borussia Mönchengladbach ein Flugblatt. "Der SV Darmstadt 98 soll Ansaar International als das benennen, was sie ist: eine salafistische Organisation, die mit vermeintlichen Hilfsaktionen Propaganda betreibt", heißt es darin.

Bild © hessenschau.de

Auf dem mit "Lilienfans gegen Rechts" unterzeichneten Schreiben wird der Bundesliga-Club zudem aufgefordert, ein Interview mit dem Spieler von seiner Homepage zu nehmen, in dem Ben-Hatira für die Organisation werbe. Außerdem solle sich der Spieler selbst von Ansaar International distanzieren.

"Gegen die Werte der Lilien"

Es sei zwar lobenswert, sich für "die arme Menschen der Welt" einzusetzen, heißt es weiter. Doch Ansaar International baue nicht nur Brunnen, sondern pflege Verbindungen zu Salafisten. Außerdem stehe die Organisation im Verdacht, mit Hilfsgeldern Terrororganisationen zu finanzieren. Ein Unterstützer sei auch "der Hassprediger Muhammed Ciftci, der Menschen, die sich vom Islam abkehren, köpfen möchte und Gewalt gegen Frauen rechtfertigt". Solange sich Ben-Hatira nicht distanziere, stelle er sich gegen die Werte der Lilien.

Ende November war bekannt geworden, dass sich Ben-Hatira für einen vom Verfassungsschutz als extremistisch-salafistisch eingestuften Verein engagiert. Der Fußballer ließ laut hr-iNFO damals über sein Management mitteilen, er wolle keine Stellungnahme zu seinem Engagement für Ansaar International abgeben.