Torsten Frings beäugt Hamit Altintop vor dem Spiel in Frankfurt am Sonntag intensiv. Bild © picture-alliance/dpa

Darmstädter Gastspiel in Frankfurt

Torsten Frings erwartet im Auswärtsspiel der Lilien bei Eintracht Frankfurt eine Trotzreaktion seiner Mannschaft. Um einen möglichen Einsatz von Neuzugang Hamit Altintop macht der Darmstädter Trainer noch ein Geheimnis.

Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 kann für das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt personell aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle fit", erklärte Trainer Torsten Frings am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr).

Die drei unter der Woche verpflichteten neuen Spieler Hamit Altintop, Wilson Kamavuaka und Patrick Banggaard hätten sich gut präsentiert, zeigten zum Teil aber noch Defizite bei der Fitness. "Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass uns alle besser machen werden."

"Gegen alles wehren"

Ob der 34-jährige Altintop, der bereits für Bayern München und Real Madrid gespielt hat, am Sonntag in der Startelf steht, ließ der Trainer offen. "Das weiß ich noch nicht", sagte Frings und fügte warnend an: "Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, Hamit als Messias zu sehen. Er ist ein überragender Fußballer, das steht außer Frage. Aber wichtig ist, dass er uns für den Rest der Saison zur Verfügung steht - und nicht nur für die ersten zwei Spiele."

Eine Woche nach der 1:6-Klatsche gegen den 1. FC Köln setzt Frings auf eine Trotzreaktion. "Ich erwarte, dass wir uns als Team mit all unseren Tugenden präsentieren und uns gegen alles wehren", sagte der 40-Jährige vor dem Gastspiel in Frankfurt. Dort werden die Lilien angesichts der Tabellenkonstellation – die Eintracht belegt Rang drei - "genau wie in jedem Spiel der Underdog sein. Wir wollen dem Druck aber standhalten, den Frankfurt mit Sicherheit aufbauen wird", sagte Frings.

Der Arbeit seines Frankfurter Kollegen Niko Kovac zollte er großen Respekt. "Sie haben einen super Lauf. Sie haben kluge Transfers getätigt und sich in diesem Jahr extrem weiterentwickelt."